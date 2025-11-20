Logo
Народ прича: Вуна са Мањаче

Извор:

АТВ

20.11.2025

13:20

Фото: АТВ

Биљана вас овог петка, трагом приче народа, води на Мањачу и открива причу о вуни.

Од вуновлачара, преко баке која и даље плете топле чарапе, капе и шалове, па све до етнолога и модног креатора, пратимо траг вуне.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.

