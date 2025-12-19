Logo
Large banner

Зашто је псовање здраво: Ново истраживање открива како вам може помоћи

Извор:

Кликс

19.12.2025

08:09

Коментари:

0
Стрес
Фото: pexels/Andrea Piacquadio

Можда није у складу с празничним духом, али ако се затекнете како изговарате псовке научници кажу да бисте могли бити на правом путу.

Ново истраживање је открило да псовање може побољшати физичке перформансе гурањем мозга у "стање протока".

"У многим ситуацијама, људи се – свјесно или несвјесно – суздржавају од кориштења пуне снаге. Псовање је лако доступан начин да се осјећате фокусирано, самопоуздано и мање ометено, те да се мало више потрудите" рекао је др. Ричард Степенс, психолог са Универзитета Келе који је водио истраживање.

Претходна истраживања су открила да псовање може повећати снагу и толеранцију на бол у тестовима у којима су учесници понављали псовке док су се трудили да дођу до крајњих граница, попут вожње бицикла максималним напором или држања руке у леденој води. Истраживачи су првобитно претпоставили да псовање изазива реакцију "бори се или бјежи", али нису пронашли доказе за то, попут убрзаног рада срца.

Барт Де Вевер

Свијет

Подваљивање Белгији није прошло

Умјесто тога, резултати истраживања сугеришу да псовање изазива стање дезинхибиције.

"Псовањем се ослобађамо друштвених ограничења и дозвољавамо себи да се више трудимо", рекао је Степхенс.

Да би ово тестирали, истраживачи су провели два експеримента у којима је учествовало 192 особе. Од сваког од учесника се тражило да понављају или псовку по свом избору или неутралну ријеч сваке двије секунде док изводе склекове на столици. Након завршетка вјежбе, одговарали су на питања о свом менталном стању током задатка.

Њихови одговори сугеришу да псовање повећава самопоуздање, побољшава психолошки "ток" и одвлачи пажњу од задатка - важни аспекти дезинхибиције. Потврђујући раније налазе, истраживачи су открили да псовање повећава вријеме које људи могу одржати склек на столици за 11 посто.

"Ови налази помажу у објашњавању зашто је псовање толико уобичајено. Псовање је дословно неутрално у погледу калорија, без дрога, јефтино и лако доступно средство које нам је на располагању када нам је потребно побољшање перформанси", појаснио је.

Horoskop

Занимљивости

Хороскоп за петак: Мирнији улазак у викенд

Тим такође истражује да ли би пораст самопоуздања повезан с псовањем могао помоћи у другим контекстима, попут јавног наступа или романтичног приступа.

"Постоји много ситуација у којима би оклијевање могло бити на нашу штету. Можете отићи у тиху собу, псовати минуту, а затим изаћи и одржати говор. Кладим се да људи то већ раде", испричао је.

Међутим, упозорио је да псовање није сасвим безризична стратегија: "Морате познавати своју публику и ко је у близини. Могли бисте се наћи у невољи ако непримјерено псујете".

Подијели:

Тагови:

psovanje

здравље

istraživanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Никољдан је више од празника: Симбол бриге, заједништва и идентитета у српској традицији

Друштво

Никољдан је више од празника: Симбол бриге, заједништва и идентитета у српској традицији

3 ч

0
Брајан Волш у судници проглашен кривим за убиство супруге Ане

Свијет

Како је Брајан Волш реаговао на пресуду доживотног затвора

3 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Русија послала поруку у 1 сат ујутро док су трајали преговори у Бриселу: Сви ће сносити одговорност

3 ч

0
Возачи пажљиво! Могућа поледица и одрони

Друштво

Возачи пажљиво! Могућа поледица и одрони

3 ч

0

Више из рубрике

Хороскоп за петак: Мирнији улазак у викенд

Занимљивости

Хороскоп за петак: Мирнији улазак у викенд

3 ч

0
Данас се сади божићна пшеница, а ево и зашто

Занимљивости

Данас се сади божићна пшеница, а ево и зашто

20 ч

0
Најпаметнији се рађају у ова два мјесеца у години

Занимљивости

Најпаметнији се рађају у ова два мјесеца у години

1 д

0
Horoskop

Занимљивости

Ово су најмарљивији хороскопски знакови: Остављају утисак поузданих и вриједних радника

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

09

Стравична несрећа у БиХ: Погинуо возач камиона

11

08

Додик честитао Никољдан

10

59

Одрадио је фантастичан посао за свој народ: Амерички новинар високо оцијенио заслуге Путина

10

53

По поријеклу Словенка, а у души Српкиња: "Бирала сам оно најчистије у мени"

10

36

Почела годишња конференција Владимира Путина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner