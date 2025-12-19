Зашто је псовање здраво: Ново истраживање открива како вам може помоћи

Извор:
Кликс
19.12.2025
08:09
Коментари:0
Можда није у складу с празничним духом, али ако се затекнете како изговарате псовке научници кажу да бисте могли бити на правом путу.
Ново истраживање је открило да псовање може побољшати физичке перформансе гурањем мозга у "стање протока".
"У многим ситуацијама, људи се – свјесно или несвјесно – суздржавају од кориштења пуне снаге. Псовање је лако доступан начин да се осјећате фокусирано, самопоуздано и мање ометено, те да се мало више потрудите" рекао је др. Ричард Степенс, психолог са Универзитета Келе који је водио истраживање.
Претходна истраживања су открила да псовање може повећати снагу и толеранцију на бол у тестовима у којима су учесници понављали псовке док су се трудили да дођу до крајњих граница, попут вожње бицикла максималним напором или држања руке у леденој води. Истраживачи су првобитно претпоставили да псовање изазива реакцију "бори се или бјежи", али нису пронашли доказе за то, попут убрзаног рада срца.
Свијет
Подваљивање Белгији није прошло
Умјесто тога, резултати истраживања сугеришу да псовање изазива стање дезинхибиције.
"Псовањем се ослобађамо друштвених ограничења и дозвољавамо себи да се више трудимо", рекао је Степхенс.
Да би ово тестирали, истраживачи су провели два експеримента у којима је учествовало 192 особе. Од сваког од учесника се тражило да понављају или псовку по свом избору или неутралну ријеч сваке двије секунде док изводе склекове на столици. Након завршетка вјежбе, одговарали су на питања о свом менталном стању током задатка.
Њихови одговори сугеришу да псовање повећава самопоуздање, побољшава психолошки "ток" и одвлачи пажњу од задатка - важни аспекти дезинхибиције. Потврђујући раније налазе, истраживачи су открили да псовање повећава вријеме које људи могу одржати склек на столици за 11 посто.
"Ови налази помажу у објашњавању зашто је псовање толико уобичајено. Псовање је дословно неутрално у погледу калорија, без дрога, јефтино и лако доступно средство које нам је на располагању када нам је потребно побољшање перформанси", појаснио је.
Занимљивости
Хороскоп за петак: Мирнији улазак у викенд
Тим такође истражује да ли би пораст самопоуздања повезан с псовањем могао помоћи у другим контекстима, попут јавног наступа или романтичног приступа.
"Постоји много ситуација у којима би оклијевање могло бити на нашу штету. Можете отићи у тиху собу, псовати минуту, а затим изаћи и одржати говор. Кладим се да људи то већ раде", испричао је.
Међутим, упозорио је да псовање није сасвим безризична стратегија: "Морате познавати своју публику и ко је у близини. Могли бисте се наћи у невољи ако непримјерено псујете".
Друштво
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Друштво
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
20 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
09
11
08
10
59
10
53
10
36
Тренутно на програму