Не смирује се ситуација у Подгорици: Навијачи Будућности најавили ново окупљање

Извор:
Телеграф
28.10.2025
09:03
Хаос у Црној Гори је почео ове недјеље када је полиција идентификовала и привела двојицу турских држављана који који су се претходно забаракадирали у казину на Забјелу у Подгорици, а повезани су рањавањем младића М. Ј. из Подгорице ножем.
Приведено је још 45 турских држављана, док су грађани, револтирани нападом, изашли на улице, пренио је "РТЦГ". А, овог понедјељка, велики број људи, као и навијача подгоричке Будућности, изашао је на улице и окупио се на више локација у Подгорици.
Осим тога, популарни "Варвари" су се огласили на друштвеним мрежама и најавили нове протесте.
"Вечерас смо заједно са момцима са Забјела обишли цијели град и поручили да нећемо више дозволити да нам наоружани мигранти заводе ред по улицама наше Подгорице.
Напомињемо да акција од ноћас, а ни убудуће нема и неће имати никакве везе са држављанима било које државе, нити било којом нацијом или вјером. Једино има везе са догађајима који се дешавају у задње вријеме од стране великог броја миграната који силују наше жене, отимају и снимају дјецу, пљачкају по улицама, наоружани иду улицама Подгорице, и за крај имамо епилог избоден наш друг са Забјела. Поручујемо да тога неће више бити, и да ако држава није способна да нас заштити, ми ћемо заштитити наше мајке, сестре и нас саме.
Сутра (уторак) је протест испред Владе у 19:00 часова. Гледамо се" стоји у објави Варавара на друштвеним мрежама.
Према писању "Побједе", три држављанина Турске забаракадирали су се у казину који се налази у комплексу Вектра на Забјелу, након што је, према ријечима очевидаца, група мјештана покушала физички да се обрачуна с њима. Након што их је извела из казина, полиција је привела два турска држављана. Према незваничним информацијама "Вијести", један од њих је осумњичен да је умијешан у напад на младића.
Након тога, група људи се разишла.
Подсјетимо, Црна Гора је јуче привемено обуставила безвизни режим за држављане Турске, а након најава премијера Милојка Спајића, који је синоћ рекао да ће по хитној процедури бити донијета одлука о привременом укидању безвизног режима за држављане Турске.
Од напада на М. Ј. забиљежен је већи број инцидената у главном граду Црне Горе. Наиме, локал турског држављанина демолиран је у центру Подгорице, а запаљено и једно возило на ауто-плацу, чији власник је такође турски држављанин.
