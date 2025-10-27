Кључа у Црној Гори! На улицама узвикују "Турци напоље!"

27.10.2025
20:51
Коментари:0
Велики број полицијских снага обезбјеђује протестну шетњу групе људи, који исказују незадовољство миграционом политиком државе, а након инцидента на Забјелу од прије пар дана, када су држављани Турске и Азербејџана напали М.Ј.из Подгорице.
Како сазнаје портал РТЦГ, грађани се окупљају и на Забјелу. Велики број полицијских снага усмјерен је ка том насељу.
Приликом проласка кроз Мастер кварт узвикивали су "Турци напоље".
Полиција је саопштила како је на Забјелу пронашла и "штек" са већом количином бејзбол палица, при чему је више црногорских држављана ухапшено.
Подгоричка полиција привела је више особа из Црне Горе које су, како се сумња, планирале насиље након недавног напада на М.Ј, који су починила двојица страних држављана – један из Турске, други из Азербејџана.
Код зграде, тзв. Команке у насељу Забјело, пронађено је и изузето више бејзбол палица, припремљених за напад.
Неколико десетина грађана окупило се и на Златици.
Након напада на црногорског држављанина, који је задобио седам убодних рана, синоћ је на Забјелу било напето.
Осумњичени за напад на М.Ј. су приведени, а током ноћи било је било је више напада на имовину и аутомобиле који су у власништву турских држављана.
ВДТ је формирао предмет поводом синоћњег скандирања "Убиј, убиј, убиј Турчина" у подгоричком насељу Забјело.
Политичари, невладине организације и омбудсман осудили су непримјерене поруке које су се чуле с протеста према Турцима, уз апел грађанима да не подлијежу емоцијама и позивима на линч.
Регион
Спајић: Црна Гора неће примати британске мигранте
Навели су да кривицу сносе појединци, а не заједнице.
Влада је данас увела привремену обуставу безвизног режима за држављане Турске. То су, кажу, урадили како би сачували безбједност црногорских грађана, али и унаприједили контролу кретања и боравка турских држављана.
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Најновије
Најчитаније
21
56
21
55
21
51
21
43
21
29
Тренутно на програму