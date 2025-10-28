Logo

Огласио се НИС: Ово је тренутно стање на пумпама

Извор:

Танјуг

28.10.2025

11:19

Коментари:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Сви малопродајни објекти Нафтне индустрије Србије послују тренутно у редовном режиму рада, уредно су снабдјевени и обезбеђене су довољне залихе нафтних деривата за домаће тржиште, а плаћање горива и друге робе могуће је извршити готовином и Дина платним картицама свих банака, речено је данас Танјугу у НИС-у.

Такође, може се платити и корпоративним картицама, м-банкинг апликацијом свих банака путем опције "ИПС покажи", као и Дриве.го апликацијом (само уз ИПС начин плаћања).

Уз наведене начине плаћања, као и у претходном периоду, потрошачи могу остваривати погодности програма лојалности "Са нама на путу", као и Такси и Агро картица.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Санкције нанијеле више штете ЕУ

"У новонасталим околностима један од приоритета компаније НИС наставља да буде уредно снабдевање тржишта свим врстама нафтних деривата. НИС на тржишту Србије руководи малопродајном мрежом од више од 320 бензинских станица, а у овом тренутку сви малопродајни објекти НИС-а послују у редовном режиму рада", наводе из НИС-а.

У НИС-у кажу да пажљиво прате актуелну ситуацију и да ће у случају било каквих промјена у оквиру пословања јавност бити благовремено обавјештена.

