Да ли знате право име Миле Китића? Ево шта му пише у документима

10.12.2025
20:17
Коментари:0
Елена Китић, кћерка познатог пјевача Миле Китића, недавно је на друштвеним мрежама подијелила документ, возачку дозволу њеног оца Милета Китића из 1980. године, издату у Америци.
Оно што је привукло пажњу јавности јесте име на документу: ''Милојко Китић“. Овај детаљ изненадио је многе, јер је Миле познат искључиво под својим умјетничким именом.
Током недавног сусрета с новинарима, Миле Китић је разјаснио ситуацију. Пјевач је истакао да никада није званично мијењао своје име.
Миле Китић: Кемал Маловчић је баш у лошем стању
''Милојко“ је име које је добио на рођењу, али га је од малих ногу замијенио надимком „Миле“, који је постао његов заштитни знак у свијету музике.
Занимљиво је да чак ни чланови његове породице нису у потпуности упознати с његовим правим именом.
Пјевач је први пут отворено говорио о овом детаљу из свог живота:
“Никада нисам мењао име, али од малена ме сви зову Миле. Чак ни моја фамилија не зна како се стварно зовем. Ово је први пут да причам о томе, након 50 година каријере”.
(ГрандТВ)
