Logo
Large banner

Џејла Рамовић годинама шутјела о проблему који је имала у такмичењу

Извор:

Аваз

10.12.2025

15:44

Коментари:

0
Џејла Рамовић годинама шутјела о проблему који је имала у такмичењу

Невјероватним гласом, али и стасом, Џејла Рамовић, плијени гдје год да се појави, међутим као и све познате личности суочава се са осудама јавности које често нису пријатне.

Иако каријеру гради искључиво музиком и није пјевачица за коју се везују било какви скандали, признаје да се јако млада сусрела са предрасудама које су тада утицале на њу.

Џејла Рамовић-04092025

Сцена

Џејла Рамовић након привођења отказала наступ

За талентовану пјевачицу тврде да је хладна особа која не показује емоције, а она је сада објаснила да је реалност потпуно другачија.

- Колико људи мене могу да познају преко телевизије? Што се тиче такмичења баш сам тада имала тај проблем да су људи коментарисали како сам много хладна и да ја све то доживљавам као да мени нико не смије ништа да каже. Била сам јако млада и имала сам јаку трему и одговорност, а заправо су људи коментарисали мој израз лица - испричала је Рамовићева која је приватно сасвим другачија личност.

Џејла Рамовић-04092025

Сцена

Огласила се Џејла Рамовић након привођења

- Ја приватно нисам таква, али сада када бих ишла од особе до особе и молила да ме прихвате и да ме воле и да не мисле тако завршила бих у лудници - искрена је била својевремено у емисији „Звезде Гранда Специјал“.

Старија колегиница Снежана Ђуришић поручила јој је да се не обазире на такве коментаре јер њено пјевање није хладно, што је најбитније за њихов посао.

Подијели:

Тагови:

Džejla Ramović

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пјевачица Џејла Рамовић

Сцена

Ево у ком филму ћете гледати Џејлу Рамовић

3 мј

0
Џејла Рамовић жртва превараната, послала молбу фановима

Сцена

Џејла Рамовић жртва превараната, послала молбу фановима

2 мј

0
Приведена Џејла Рамовић

Сцена

Приведена Џејла Рамовић

1 седм

1
Пјевачица због Марије Шерифовић хтјела да нестане са сцене

Сцена

Пјевачица због Марије Шерифовић хтјела да нестане са сцене

3 мј

0

Више из рубрике

Весна Змијанац остаје у болници: Налази нису добри

Сцена

Весна Змијанац остаје у болници: Налази нису добри

2 ч

0
Милан Пајковић пјевач који има 17 унучади

Сцена

Пјевач открио да има 17 унучади: Одушевио жири у популарном музичком такмичењу

5 ч

0
Породица Бруса Вилиса се спрема на најгоре: Глумац више не препознаје ни најближе

Сцена

Породица Бруса Вилиса се спрема на најгоре: Глумац више не препознаје ни најближе

6 ч

0
Николина Фригановић, глумица

Сцена

Глумица из Бањалуке изазвала одушевљење у Србији: "Каква сцена"

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

16

05

Огласило се Министарство просвјете поводом оставке директорке мркоњићке школе

16

00

Огласио се Партизан због новог тренера

15

57

Италијанска кухиња званично на Унесковој листи свјетске баштине

15

44

Џејла Рамовић годинама шутјела о проблему који је имала у такмичењу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner