Џејла Рамовић годинама шутјела о проблему који је имала у такмичењу

Извор:
Аваз
10.12.2025
15:44
Невјероватним гласом, али и стасом, Џејла Рамовић, плијени гдје год да се појави, међутим као и све познате личности суочава се са осудама јавности које често нису пријатне.
Иако каријеру гради искључиво музиком и није пјевачица за коју се везују било какви скандали, признаје да се јако млада сусрела са предрасудама које су тада утицале на њу.
За талентовану пјевачицу тврде да је хладна особа која не показује емоције, а она је сада објаснила да је реалност потпуно другачија.
- Колико људи мене могу да познају преко телевизије? Што се тиче такмичења баш сам тада имала тај проблем да су људи коментарисали како сам много хладна и да ја све то доживљавам као да мени нико не смије ништа да каже. Била сам јако млада и имала сам јаку трему и одговорност, а заправо су људи коментарисали мој израз лица - испричала је Рамовићева која је приватно сасвим другачија личност.
- Ја приватно нисам таква, али сада када бих ишла од особе до особе и молила да ме прихвате и да ме воле и да не мисле тако завршила бих у лудници - искрена је била својевремено у емисији „Звезде Гранда Специјал“.
Старија колегиница Снежана Ђуришић поручила јој је да се не обазире на такве коментаре јер њено пјевање није хладно, што је најбитније за њихов посао.
