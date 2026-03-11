У Русији покренут програм трансплантације шака!

Извор:
У оквиру Научно-истраживачког института „Н. В. Склифосовски“ у Москви покренут је програм пресађивања донорских шака код пацијената који су их изгубили, што се оцјењује као „медицински пробој“, саопштила је главни пластични хирург Министарства здравља Русије Наталија Мантурова.
„Већ су изведене јединствене операције за Русију — трансплантација једне, па чак и обје шаке одједном“, рекла је Мантурова, додајући да се такве операције у цијелом свијету сматрају најсложенијим у савременој хирургији и микрохирургији.
Прва успјешна трансплантација шаке изведена је 20. априла 2025. године. Пацијент је био алпиниста и ронилац који је у несрећи изгубио десну шаку и дио подлактице.
