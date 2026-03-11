Logo
Large banner

У Русији покренут програм трансплантације шака!

Извор:

Спутник Србија

11.03.2026

08:11

Коментари:

0
bolest, zaraza, bolnica
Фото: Unsplash

У оквиру Научно-истраживачког института „Н. В. Склифосовски“ у Москви покренут је програм пресађивања донорских шака код пацијената који су их изгубили, што се оцјењује као „медицински пробој“, саопштила је главни пластични хирург Министарства здравља Русије Наталија Мантурова.

„Већ су изведене јединствене операције за Русију — трансплантација једне, па чак и обје шаке одједном“, рекла је Мантурова, додајући да се такве операције у цијелом свијету сматрају најсложенијим у савременој хирургији и микрохирургији.

Прва успјешна трансплантација шаке изведена је 20. априла 2025. године. Пацијент је био алпиниста и ронилац који је у несрећи изгубио десну шаку и дио подлактице.

Болница Добој-операција

Свијет

Оперисали јој погрешан дио тијела, па суд пресудио против ње

Током алотрансплантације, која је трајала више од девет сати, хирурзи су му пресадили изгубљени дио руке, повезујући артерије, вене и нервне завршетке методом „крај на крај“. Одмах након операције пацијент је могао активно да помјера прсте, а већ послије три мјесеца био је у стању да се рукује и држи предмете из свакодневног живота.

(спутник србија)

Подијели:

Тагови :

Операција

болница

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Погинуо у Украјини: Сахрањен Александар Кандић, стигао вијенац из Русије

Свијет

Погинуо у Украјини: Сахрањен Александар Кандић, стигао вијенац из Русије

3 д

1
Емануел и Брижит Макрон

Свијет

Хитно оперисана супруга Емануела Макрона

1 седм

0
Операција у требињској болници

Градови и општине

Нова ера здравства у Херцеговини: Прва операција у ангио сали нове требињске болнице

1 седм

0
Operacija, operaciona sala

Свијет

Дјечак (2) у критичном стању након трансплантације оштећеног срца

3 седм

0

Више из рубрике

Објављен језив снимак, шест мртвих: Мушкарац се полио бензином и запалио у градском аутобусу

Свијет

Објављен језив снимак, шест мртвих: Мушкарац се полио бензином и запалио у градском аутобусу

2 ч

0
"Снаге безбједности држе прст на обарачу": Страшно упозорење издато у Ирану

Свијет

"Снаге безбједности држе прст на обарачу": Страшно упозорење издато у Ирану

2 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Познато ко је наслиједио Епстонове милионе

3 ч

0
Балистичка ракета

Свијет

Погођена стамбена зграда у центру Бејрута; Пресретнуте ракете у Катару

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Тривићка ћути, Народни фронт се обрачунава са Небојшом Вукановићем

10

01

У Бањалуци ухапшене четири особе због дроге

10

01

Иран објавио списак мета за гађање: Угрожена сједишта свјетски познатих компанија

09

59

Стигле прве казне за пумпаџије због цијена горива

09

48

Георгина Родригез приватним авионом напустила Ријад!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner