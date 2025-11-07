Ових 9 особина насљеђујемо од баки и дједова

07.11.2025
14:30
Коментари:0
Дијете добија тачно половину свог генетског материјала од сваког родитеља. Пошто су и мајка и отац добили по 50 одсто гена од својих родитеља, научници су претпоставили да беба наслеђује око 25 одсто гена од баке и деке.
Међутим, недавне студије показују да пропорције наслеђивања од баке и деке зависе од случајних фактора, јер се њихове генетске информације мијешају у различитим количинама.
На примјер, бака по мајци има ближу генетску везу са својим унуцима, преносећи X хромозом и дјечацима и дјевојчицама, па њен допринос генетском насљеђивању може бити од 25 одсто до 29 одсто. У међувремену, бака по оцу преноси овај хромозом само на унуке. Дједа по оцу је ближе повезан са унуцима захваљујући Y хромозому, који је пренео свом сину, а затим и унуку.
Неке насљедне особине се не преносе директно са родитеља на дјецу, већ се јављају тек у трећој генерацији. Познавање карактера, навика, склоности и болести баке и деке може помоћи да предвидимо њихов утицај на личност дјетета и боље разумемо садашњост, али и донекле будућност.
Комуникационе вјештине
Од наших бака и дека насљеђујемо и вјештине понашања, укључујући способност комуникације, склапања пријатељстава и успостављања веза. Гени WСЦД2 и Пцдх15 одговорни су за екстровертност и интровертност, и преносе се кроз генерације. Екстровертност се одликује друштвеношћу, причљивошћу и фокусом на спољашњи свијет, док се интровертност манифестује кроз повучено и тихо понашање са пажњом усмјереном ка унутрашњем свијету.
Да бисте разумјели какву личност ће ваше дијете имати, обратите пажњу на своје родитеље: дјечаци насљеђују комуникационе вјештине од дједе по мајци, а девојчице од баке по оцу.
Фобије
Године 2008. генетичари са Универзитета у Единбургу идентификовали су ген ЛРРТМ1, познат као “ген љеворукости”. Одговоран је за љеворукост, најчешће се преноси по мушкој линији, од дједе ка унуцима и праунуцима, док су љеворуке жене ређе.
Овај ген такође координише центре за говор у мозгу и утиче на шири спектар способности. Многи љеворуки људи показују генијалне особине, често истовремено са савршеним слухом, математичким способностима и фотографским памћењем.
Способност опоравка снаге у кратком времену
Неки људи могу да спавају само 4–5 сати ноћу и потпуно обнове енергију и продуктивност. Ову способност контролише ген пТyр362Хис, познат као “Тачер ген”, назван по легендарном примјеру Маргарет Тачер. Сличне способности имао је и Томас Едисон.
Ова предиспозиција преноси се са баке на синове њене кћерке, док дјеца њеног сина обично не насљеђују ову особину.
Вјештине управљања новцем
Способност штедње и рационалног управљања новцем дјелимично је генетски одређена, а не зависи од пола, образовања или нивоа прихода. Преноси се тек у трећој генерацији:
Дјевојчице насљеђују способност рационалног управљања новцем од дједа по мајци.
Дјечаци насљеђују од баке по оцу
Људи који насљеђују “штедљиве” гене су организованији, доследнији и имају бољу самоконтролу, мање су склони лошим навикама попут пушења и алкохола, и мања је вјероватноћа да ће бити гојазни, пише Yумама.
Интелигенција
Истраживања показују да се интелектуалне способности преносе са оца на кћерку до пола, док син насљеђује интелект од свог дједе. У народној мудрости постоји пословица: “Природа се одмара на дјеци генија.”
Склоност ка стресу и депресији
Склоност депресији и стресу преноси се на унуке од бака. Ако је жена била депресивна или је доживјела јак стрес током трудноће, деца њене кћерке могу имати слаб нервни систем. Хронична депресија или продужени стрес могу да оштетие генетски материјал, што се манифестује у трећој генерацији. Добро је што се промјене ДНК повезане са стресом могу кориговати психолошком и бихејвиоралном терапијом.
Синдром кијања
Неки људи кијају када гледају у сунце или јарку свјетлост. Ова особина, позната као “синдром кијања”, генетски је одређена и најчешће се преноси од дједа по мајци. Повећана осјетљивост на свјетлост није здравствени ризик.
Склоност ка ризику и авантурама
Гени одговорни за склоност ризику, узбуђењу и екстремним спортовима преносе се директно од оца. Дјеца мушкараца склоних авантурама вјероватно ће наслиједити немирну природу, а очекивање послушности од њих је узалудно.
