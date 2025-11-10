Logo
Large banner

Убио пса моторном тестером, па претукао жену: Ухапшен монструм

Извор:

Агенције

10.11.2025

16:00

Коментари:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Полиција у Кикинди ухапсили је Б. А. Ш.(40) са подручја Кикинде, због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела насиље у породици и убијање и злостављање животиња.

Како се наводи у саопштењу полиције, он се сумњичи да је 7. новембра ове године моторном тестером усмртио свог пса, након што га је угризао.

Такође, он се сумњичи да је истог дана, након вербалне расправе задао више удараца невјенчаној супрузи.

Њој су у Општој болници у Кикинди констатоване лаке тјелесне повреде.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он је, уз кривичну пријаву, приведен Основном јавном тужилаштву у Кикинди.

Подијели:

Тагови:

motorna testera

ubio psa

Kikinda

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Рекордна пресуда: Давидовићу седам година затвора за погибију двије особе

Хроника

Рекордна пресуда: Давидовићу седам година затвора за погибију двије особе

1 ч

0
Потврђена пресуда: Брата Русмира полио бензином и запалио

Хроника

Потврђена пресуда: Брата Русмира полио бензином и запалио

1 ч

0
Ресторан "Брајловић" предмет злоупотребе положаја

Хроника

Ресторан "Брајловић" предмет злоупотребе положаја

1 ч

0
Бруталан напад у Лакташима: Мушкарац превезен на УКЦ

Хроника

Бруталан напад у Лакташима: Мушкарац превезен на УКЦ

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

44

Станивуковић намонтирао изјаву Жељке Цвијановић, стиже тужба

16

29

Додик и Каран у Рогатици: Вођена одлучна борба за одбрану Српске, свијет сада види праву причу

16

27

Фенербахче долази ослабљен у госте Партизану

16

22

"Ситни манипулатор" Цвијановић тужи Станивуковића, ево и због чега

16

07

Мирослав Илић се плашио Аркана, чак га је и тукао због жене Боре Чорбе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner