Убио пса моторном тестером, па претукао жену: Ухапшен монструм

Извор:
Агенције
10.11.2025
16:00
Коментари:0
Полиција у Кикинди ухапсили је Б. А. Ш.(40) са подручја Кикинде, због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела насиље у породици и убијање и злостављање животиња.
Како се наводи у саопштењу полиције, он се сумњичи да је 7. новембра ове године моторном тестером усмртио свог пса, након што га је угризао.
Такође, он се сумњичи да је истог дана, након вербалне расправе задао више удараца невјенчаној супрузи.
Њој су у Општој болници у Кикинди констатоване лаке тјелесне повреде.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он је, уз кривичну пријаву, приведен Основном јавном тужилаштву у Кикинди.
Најновије
Најчитаније
16
44
16
29
16
27
16
22
16
07
Тренутно на програму