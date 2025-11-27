Марија Шерифовић открила ко је за њу највећа звијезда на сцени

Извор:
Блиц
27.11.2025
09:38
Коментари:0
Пјевачица Марија Шерифовић годинама је у самом врху на естрадном небу, а прекретница у њеној каријери била је 2007. године када је донијела побједу на "Евровизији".
Марија је неко ко увијек каже шта мисли, а тако исто нема проблем да хвали добре пјеваче, па је открила кога сматра највећим звијездама на сцени.
Република Српска
Од 1. децембра анкетно истраживање пољопривредних газдинстава
– Оно лично како ја осјећам, прво се не дира у Лепу Брену, а онда се не дира у Оливера Драгојевића. Овај мучени Балкан већу звијезду није имао, нити ће је имати – рекла је Марија и додала:
– Ја сам та генерација, Брена је била супер стар када сам имала седам, десет година. Мени је Лепа Брена приватно то, а и пословно. Свако ко успије или макар покуша да понови такав успјех. Али мислим да не може, нисмо географски-политички склопљени да имамо такве потенцијале. Тако да, Брена и Оливер, то је то – истакла је она.
Такође, Марија је једном приликом поткачила колеге које наступају у позним годинама живота. Она је тада открила и да је својој мајци Верици забранила да наступа.
Свијет
Сијарто слетио у Бањалуку
– Ја се дивим неким мојим колегама. Мени је страшно кад видим – сједи полужив, уморан, не личи ни на шта и пјева. Па ако ниси зарадио за све те године… Не знам шта да кажем. Нека сади цвијеће ако му је досадно. Ево моја мајка Верица, дао бог, зна да пјева, лијепо пјева. Ево, сад први пут јавно говорим о томе. Ја сам јој рекла: “Верице, нећеш више да пјеваш.” И било јој је тешко. Одговорила ми је да хоће да има своје паре, да не жели да зависи од мене. Ја све то разумијем – рекла је она том приликом и додала:
– Рекла сам јој: “Мајко, моји новци су у сефу неком, негдје, у ковертама. Само лијепо одеш, узмеш и живиш како желиш.”Многе њене колеге су је осудиле и критиковале због изреченог става, а још више су јој замјерили људи на мрежама, који су били бијесни због тога, међу њима је било и доста њених обожавалаца – објаснила је Марија.
БиХ
5 ч0
Хроника
5 ч0
Савјети
5 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
14
31
14
27
14
23
14
15
14
15
Тренутно на програму