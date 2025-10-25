Logo

Трамп: Волио бих да нам Кина помогне

25.10.2025

10:36

Трамп: Волио бих да нам Кина помогне
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да очекује помоћ Кине у преговорима са Русијом.

"Волио бих да нам Кина помогне са Русијом. Увели смо веома велике санкције Русији. Мислим да ће те санкције бити, знате, веома оштре, веома јаке. Али волио бих да видим да нам Кина помогне", рекао је Трамп новинарима у предсједничком авиону на путу ка Азији.

Амерички предсједник је додао да планира да разговара о украјинском рјешењу на предстојећем састанку са кинеским лидером Си Ђинпингом.

Додик - интервју атв

Република Српска

Додик: Тунел Невесиње-Дабарско поље историјски подухват и капитални пројекат

Трамп је рекао да вјерује да ће санкције имати ефекта.

"Он /руски предсједник Владимир Путин/ каже да неће имати толики ефекат. Не знам. То је оно што он каже. Не мислим да је у праву у вези с тим. Али, виђећемо. Виђећемо шта ће се десити. Мислим да би он волио да се то заврши", изјавио је Трамп.

Доналд Трамп

Кина

