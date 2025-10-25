Трамп: Волио бих да нам Кина помогне

25.10.2025
10:36
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да очекује помоћ Кине у преговорима са Русијом.
"Волио бих да нам Кина помогне са Русијом. Увели смо веома велике санкције Русији. Мислим да ће те санкције бити, знате, веома оштре, веома јаке. Али волио бих да видим да нам Кина помогне", рекао је Трамп новинарима у предсједничком авиону на путу ка Азији.
Амерички предсједник је додао да планира да разговара о украјинском рјешењу на предстојећем састанку са кинеским лидером Си Ђинпингом.
Трамп је рекао да вјерује да ће санкције имати ефекта.
"Он /руски предсједник Владимир Путин/ каже да неће имати толики ефекат. Не знам. То је оно што он каже. Не мислим да је у праву у вези с тим. Али, виђећемо. Виђећемо шта ће се десити. Мислим да би он волио да се то заврши", изјавио је Трамп.
