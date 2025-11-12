Logo
Дјевојчица (15) се бацила под воз због раскида са момком

Дјевојчица (15) се бацила под воз због раскида са момком
Јавност у Мађарској нијема је од шока и бола након што се сазнало да је у стравичној жељезничкој несрећи у недјељу, недалеко од Будимпеште, страдало 15-годишње дијете када га је прегазио воз.

Прво се вјеровало да је на прузи страдала жена, а онда се сазнало да је у питању дјевојчица (15) која је након раскида са момком, одлучила да себи одузме живот. Како пише Бликк, дјевојчица је оставила и опроштајно писмо.

облачно-временска прогноза

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

Дјевојчица је изгубила живот у близини Ишашеге. Прва, штура вијест гласила је да је у недјељу у Пештанској жупанији, на отвореној прузи код града, воз прегазио жену која је погинула на лицу мјеста. Онда се прочуло да је трагична жртва петнаестогодишња дјевојчица која је себи одузела живот. Град је од тада у жалости, а тинејџерку оплакују породица, пријатељи, школске другарице и познаници.

"Била је лијепа, паметна дјевојчица, добро је учила, многи су је вољели. Колико сам чуо, раскинула је са дечком прије него што је донијела кобну одлуку, чак је оставила и опроштајно писмо. То писмо је пронађено, а младић је потрчао за њом, али било је прекасно. Машиновођа је, колико знам, примјетио да дјевојка лежи на шинама, покушао је да закочи, али више није могао да избјегне несрећу", испричао је за Бликк један познаник дјевојчице.

Болница

Свијет

Дјечак (4) отрован канабисом

Прије него што је донијела ову страшну одлуку, жртва је објавила злокобан статус на својој страници на друштвеним мрежама, што су многи примјетили, али нису успјели да јој помогну. Према информацијама, била је једино дијете у породици. Полиција истражује околности њене смрти.

