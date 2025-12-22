Logo
Орбан: Божић ће бити миран, војна пријетња остаје

СРНА

22.12.2025

22:22

0
Фото: Танјуг/АП

Предстојећи Божић у Европи биће миран, али пријетња од оружаног сукоба и даље постоји, јер поједини политичари желе да увуку Европу у директан војни сукоб са Русијом, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

- Овог Божића неће бити рата, али пријетња од рата и даље постоји. Припреме за рат /са Русијом/ су и даље у току у Европи иза затворених врата - рекао је Орбан.

Он сматра да ће одлука Европског савјета да изда бескаматни кредит Украјини од 90 милијарди евра у наредне двије године изазвати ескалацију украјинског сукоба, чиме ће се повећати ризик од директног сукоба са Русијом.

- Раније је било тешко замислити да Европа ради нешто чему су САД јасно рекле `не` - додао је Орбан, а преноси ТАСС.

Према његовом мишљењу, велика већина Европљана не жели да избије оружани сукоб, али разне интересне групе које профитирају од војних уговора подстичу политичаре да одржавају сукоб у Украјини.

Истовремено, лидери ЕУ желе да Европа буде спремна за рат са Русијом до 2030. године, додао је мађарски премијер.

Орбан је рекао да сматра да је његова мисија спречавање овог опасног сценарија и избјегавање директног војног сукоба Европе са Русијом.

