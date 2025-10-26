Београдски сајам књига - "Твоја нова прича"

Извор:
АТВ
26.10.2025
19:43
Коментари:0
Под слоганом „Твоја нова прича“, на Београдском сајму свечано је отворен 68. Међународни сајам књига највећа и најзначајнија манифестација писане ријечи. Сајам окупља стотине издавача, писаца и љубитеља књиге из земље и свијета, потврђујући да књига и даље има снагу да повезује људе и чува идентитет народа. Највећи књижевни догађај у Србији и региону, свечано је отворио историчар Чедомир Антић.
"Сајам књига наша је традиција мјесто свега што имамо па и политике ми смо народ чије су књиге горјеле", рекао је Чедомир Антић, историчар.
Министри културе Србије и Кипра, отворили су штанд Кипра где је та држава ове године земља почасни гост.
"Дозволите ми да најприје упутим искрене честитке мојој министарски Културе републике Кипар и свим писцима издавачима који су овде да представе своју земљу кроз књигу поезију и кроз ријеч. Ово је прилика да сарадња у области културе и умјетности заузме истакнуто мјесто, и да додатни подстицај нашим укупним односима", рекао је Никола Селаковић, министар културе у Влади Републике Србије.
Издаваштво из Републике Српске и ове године заузима значајно мјесто међу излагачима. Под слоганом „Чувај се, мој роде, својих странпутица“, који је инспирисан стиховима Јована Дучића, издавачи из Српске публици доносе разноврстан књижевни опус. На штанду Српске до 2. новембра представиће се 46 издавача са 133 наслова и 129 ауторa.
