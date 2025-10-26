Logo

Преминуо редитељ Горан Цветковић

26.10.2025

09:17

Преминуо редитељ Горан Цветковић
Фото: Printscreen/Facebook

Познати српски редитељ Горан Цветковић преминуо је 25. октобра у 76. години живота.

"Данас нас је напустио Горан Цветковић, познати српски редитељ, након дуге болести", објављено је на његовој Фејсбук страници.

Горан Цветковић рођен је у Београду 1950. године. Дипломирао је на Академији за позориште, филм, радио и телевизију 1974. године, у класи професора Вјекослава Афрића, са представом „На дну“ Максима Горког.

Током раних седамдесетих режирао је модерне и експерименталне представе у београдским алтернативним позориштима, а потом се запослио у Радио Београду, гдје је најприје радио у Дечјој редакцији, а од 1986. на Другом програму, као редитељ и аутор бројних документарних емисија.

Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

НСРС: Ускоро законска заштита потрошача у свим ситуацијама

Колеге га памте као редитеља великог сензибилитета, изражене стваралачке радозналости и човјека који је иза себе оставио значајан траг у домаћој култури.

Испраћај за кремацију биће одржан у уторак, 28. октобра, у 10:15 сати, на Новом гробљу у Београду, пишу Независне.

