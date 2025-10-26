Преминуо редитељ Горан Цветковић

26.10.2025
09:17
Коментари:0
Познати српски редитељ Горан Цветковић преминуо је 25. октобра у 76. години живота.
"Данас нас је напустио Горан Цветковић, познати српски редитељ, након дуге болести", објављено је на његовој Фејсбук страници.
Горан Цветковић рођен је у Београду 1950. године. Дипломирао је на Академији за позориште, филм, радио и телевизију 1974. године, у класи професора Вјекослава Афрића, са представом „На дну“ Максима Горког.
Током раних седамдесетих режирао је модерне и експерименталне представе у београдским алтернативним позориштима, а потом се запослио у Радио Београду, гдје је најприје радио у Дечјој редакцији, а од 1986. на Другом програму, као редитељ и аутор бројних документарних емисија.
Колеге га памте као редитеља великог сензибилитета, изражене стваралачке радозналости и човјека који је иза себе оставио значајан траг у домаћој култури.
Испраћај за кремацију биће одржан у уторак, 28. октобра, у 10:15 сати, на Новом гробљу у Београду, пишу Независне.
