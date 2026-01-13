Напрскајте увече ова два састојка по шофершајбни и ујутру неће бити залеђена

Извор:
Крстарица
13.01.2026
21:25
Уз помоћ пар трикова које вам доносимо можете ујутру да кренете на посао без смрзавања док гребете стакло на вашем љубимцу и проклињете зиму и лед.
1. Помијешајте сирће и воду у размјери 3:1 и сипате је у бочицу са распршивачем. Попрскајте овим шоферку увече када на њој нема леда и то ће спријечити да се он створи током ноћи. Ви ћете се ујутру наћи одмах у ауту без претходног чишћења. Попрскајте сва стакла на ауту свако вече и уживајте у зими.
2. Помијешајте медицински алкохол и воду у односу 2:1 и сипајте у флашу са распршивачем. Попрскајте увече стакла када на њима нема леда. Ова течност ће одмах уклонити лед са стакла и можете је користити за чишћење стакала када се она ујутру мало замрзну. Можете попрскати унутрашњу страну шоферке и тако спријечити да се она замагли.
3. Обавезно додајте 5 супених кашика медицинског алкохола у течност за брисаче како бисте избјегли њено залеђивање и ружне линије које се појављују када њоме попрскате стакла. Користите је као и обично, само ће уз додатак алкохола она спријечити појаву леда на шофершајбни.
У овим ситуацијама добро ће вам доћи и старо ћебе или картон који ћете ставити преко шоферке у току ноћи и тиме у потпуности покрити стакло. Обавезно крајеве ћебета или картона притисните вратима како би стајали на једном мјесту. Ујутру само помјерите ваше штитнике, а на овај начин можете покрити и остала стакла на аутомобилу.
