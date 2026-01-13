Чланица ЕУ и НАТО-а: Словачка више неће војно помагати Украјини

Извор:
Предсејдник Словачке Петер Пелегрини, премијер земље Роберт Фицо и предсједник парламента Рихард Раши, најавили су да Словачка неће више војно помагати Украјини.
Одлука је потврђена након заједничког састанка, на којем су истакнули важност јачања сувереног наступа државе, пренио је "Aktuality.sk".
Пелегрини је рекао је да тројица лидера шаљу сигнал о заједничком вођењу спољне и унутрашње политике и да су у стању отворено и конструктивно да расправљају о свим питањима.
Он је нагласио да Словачка неће слати војнике у Украјину нити ће да учествује у гаранцијама за велике зајмове Европске комисије.
Фицо је истакао да је ЕУ и даље животни простор за Словачку, али је упозорио на дубоку кризу у Унији и потребу сувереног наступа земље у међународним питањима.
Он је позвао владајућу коалицију да дјелује јединствено и да заштити националне интересе у тешким временима.
Раши је потврдио да тројица званичника могу да се договоре о кључним проблемима, укључујући спољнополитичка питања и унутрашње реформе.
Такође су расправљали о функционирању Вишеградске групе и Славковског формата и најавили да ће измјена закона о пословнику парламента бити прва тачка сљедеће недјеље.
