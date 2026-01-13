Logo
Чланица ЕУ и НАТО-а: Словачка више неће војно помагати Украјини

Извор:

Танјуг

13.01.2026

09:13

Коментари:

0
Чланица ЕУ и НАТО-а: Словачка више неће војно помагати Украјини

Предсејдник Словачке Петер Пелегрини, премијер земље Роберт Фицо и предсједник парламента Рихард Раши, најавили су да Словачка неће више војно помагати Украјини.

Одлука је потврђена након заједничког састанка, на којем су истакнули важност јачања сувереног наступа државе, пренио је "Aktuality.sk".

Пелегрини је рекао је да тројица лидера шаљу сигнал о заједничком вођењу спољне и унутрашње политике и да су у стању отворено и конструктивно да расправљају о свим питањима.

Он је нагласио да Словачка неће слати војнике у Украјину нити ће да учествује у гаранцијама за велике зајмове Европске комисије.

lepa lukic

Сцена

Лепа Лукић спрема филм о свом животу: Ово су детаљи

Фицо је истакао да је ЕУ и даље животни простор за Словачку, али је упозорио на дубоку кризу у Унији и потребу сувереног наступа земље у међународним питањима.

Он је позвао владајућу коалицију да дјелује јединствено и да заштити националне интересе у тешким временима.

Раши је потврдио да тројица званичника могу да се договоре о кључним проблемима, укључујући спољнополитичка питања и унутрашње реформе.

Такође су расправљали о функционирању Вишеградске групе и Славковског формата и најавили да ће измјена закона о пословнику парламента бити прва тачка сљедеће недјеље.

Тагови:

Peter Pelegrini

Роберт Фицо

EU

NATO

Украјина

