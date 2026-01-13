Logo
Међедовић у осмини финала АТП турнира у Окланду

Извор:

Танјуг

13.01.2026

09:01

Међедовић у осмини финала АТП турнира у Окланду

Српски тенисер Хамад Међедовић пласирао се у осмину финала АТП турнира у Окланду, пошто је данас у првом колу побиједио Американца Александра Ковачевића 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).

Меч је трајао један сат и 58 минута. Међедовић је 96. тенисер свијета, док се Ковачевић налази на 54. мjесту АТП листе. Српски тенисер је пласман у главни жријеб изборио кроз квалификације.

Нада Мацура

Србија

Опљачкана Нада Мацура! Ево гдје су је лопови оробили

Ово је био четврти међусобни дуел двојице тенисера, а четврти тријумф Међедовића, који ће у осмини финала играти против Чеха Јакуба Меншика.

АТП турнир у Окланду игра се за наградни фонд од 700.045 долара.

