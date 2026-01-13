Међедовић у осмини финала АТП турнира у Окланду

Извор:
Танјуг
13.01.2026
09:01
Српски тенисер Хамад Међедовић пласирао се у осмину финала АТП турнира у Окланду, пошто је данас у првом колу побиједио Американца Александра Ковачевића 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).
Меч је трајао један сат и 58 минута. Међедовић је 96. тенисер свијета, док се Ковачевић налази на 54. мjесту АТП листе. Српски тенисер је пласман у главни жријеб изборио кроз квалификације.
Ово је био четврти међусобни дуел двојице тенисера, а четврти тријумф Међедовића, који ће у осмини финала играти против Чеха Јакуба Меншика.
АТП турнир у Окланду игра се за наградни фонд од 700.045 долара.
