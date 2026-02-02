Logo
Човић: Потребно је ревидирати неке ствари у Дејтонском споразуму

РТРС

02.02.2026

17:51

Предсједник ХДЗ-а БиХ Драган Човић је рекао је да је "апсолутно" вријеме да се крене са разговорима о промјени Устава БиХ.

Истакао је да су представници ХДЗ-а БиХ имали састанке и да се о томе разговора у Стразбуру, али и у америчком Стејт департменту.

"Ви сте могли пратити да смо имали заједнички састанак с отправником послова Амбасаде САД у БиХ, гдје су све ове теме ту биле", навео је Човић на конференцији за новинаре.

Човић је најавио да се до краја овог мјесеца и почетком марта може очекивати да ће делегација ХДЗ-а прво отпутовати у Брисел, а затим и у Вашингтон.

"На исте теме, дакле Устав, мир и стабилност, легитимно представљање и рад на пројектима да се то деси", навео је Човић, преносе федерални медији.

Упитан да ли је вријеме за промјену Устава и Дејтона, Човић је рекао "апсолутно".

"Дакле морамо неке ствари ревидирати. А што се тиче САД, управо идемо на те разговоре, на тему да јасно треба краткорочно ријешити питање Изборног закона да се више никад не може прегласати хрватски народ и да имамо два бошњачка члана Предсједништва БиХ и редефинисати устав БиХ. Јасно је да то не можемо сами урадити без подршке најјачих администрација у свијету. Осјећај је код већине да је извор кризе управо тај", рекао је Човић.

