Ознака "врло хитно": Хелез шаље супругу Нермина Никшића у Саудијску Арабију

Замјеник предсједавајуће Вијећа министара и министар одбране БиХ Зукан Хелез са члановима бх. делегације присуствоваће трећем издању Глобалног сајма одбране који ће се одржати у Ријаду, у Саудијској Арабији, од 8. до 12. фебруара.
Како је назначено у Одлуци под ознаком „врло хитно“ којом се одобрава ова посјета, многобројни чланови бх. делегације које ће са собом повести министар Хелез боравиће у Саудијској Арабији о трошку државе пуних седам дана, тачније од 7. до 13. фебруара.
Према документу који је потписао Зукан Хелез, делегацију Министарства одбране у Ријаду ће, поред Хелеза, предводити његов шеф кабинета Салко Беба, бригадир Бруно Лукић, шеф одсјека за политику управљања и заштите ваздушног простора, шефица одсјека за протоколарне активности Виолета Куљанин те мајор Селвер Хаџић из кабинета министра одбране, „уједно и преводилац министра“.
Али, то није све. У Одлуци се наводи да ће у делегацији Зукана Хелеза бити и други чланови који ће присуствовати планираним састанцима у Ријаду, међу којима су премијер Федерације БиХ Нермин Никшић, федерални министар енергије, рударства и индустрије Ведран Лакић и Нерин Диздар, министар расељених особа и избјеглица ФБиХ.
А како би се спојило угодно с корисним, у Саудијску Арабију ће заједно са овом делегацијом путовати и Надија Никшић, супруга премијера Никшића, као и Јадранка Диздар, супруга министра Нерина Диздара.
Службена посјета Глобалном сајму одбране у Ријаду тако ће бити искориштена за вишедневни боравак проширене бх. делегације која укључује и супруге високих званичника. У Одлуци нема објашњења о улози Надије Никшић и Јадранке Диздар, нити одговора на питање по којем основу оне постају дио службеног путовања које се финансира из буџета. Но, чак и у случају да њихово путовање и боравак у Саудијској Арабији у цијелости буде плаћено приватним средствима (у шта оправдано сумњамо), то не мијења суштину проблема.
