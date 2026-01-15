15.01.2026
07:36
Коментари:0
Оружане снаге Русије успјешно напредују на свим правцима у зони Специјалне војне операције, изјавио је начелник Генералштаба руске војске Валериј Герасимов.
- Офанзива јединица одвија се практично на свим правцима - рекао је Герасимов током обиласка групе "Центар" на Дњепропетровском правцу.
Према његовим ријечима, украјинска војска трпи катастрофалне губитке у покушају да заустави офанзиву групе "Центар", али неуспјешно.
Руске снаге ликвидирају противника у Константиновки у ДНР и настављају офанзиву послије ослобађања Красноармејска и Димитрова.
Припадници групе "Југ" напредују ка Славјанску.
Група "Исток" послије ослобађања Гуљајпоља наставља напредовање у Запорошкој области и проширују зону безбједности у Дњепропетровској области, док јединице групе "Дњепар" напредују ка Запорожју.
Говорећи о успјесима групе "Запад", начелник Генералштаба је рекао се приводи крају ослобађање мјеста Купјанск-Узлово у Харковској области. Борци су осујетили све покушаје украјинске војске да изврше контранапад у Купјанску.
Група "Сјевер" проширује зону безбједности у Харковској и Сумској области. Ослобођена су два мјеста - Грабовско и Комаровка.
