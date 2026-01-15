Logo
Начелник Генералштаба руске војске: Напредујемо на свим правцима

15.01.2026

07:36

Начелник Генералштаба руске војске: Напредујемо на свим правцима
Фото: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Оружане снаге Русије успјешно напредују на свим правцима у зони Специјалне војне операције, изјавио је начелник Генералштаба руске војске Валериј Герасимов.

- Офанзива јединица одвија се практично на свим правцима - рекао је Герасимов током обиласка групе "Центар" на Дњепропетровском правцу.

Према његовим ријечима, украјинска војска трпи катастрофалне губитке у покушају да заустави офанзиву групе "Центар", али неуспјешно.

Руске снаге ликвидирају противника у Константиновки у ДНР и настављају офанзиву послије ослобађања Красноармејска и Димитрова.

Припадници групе "Југ" напредују ка Славјанску.

Група "Исток" послије ослобађања Гуљајпоља наставља напредовање у Запорошкој области и проширују зону безбједности у Дњепропетровској области, док јединице групе "Дњепар" напредују ка Запорожју.

Говорећи о успјесима групе "Запад", начелник Генералштаба је рекао се приводи крају ослобађање мјеста Купјанск-Узлово у Харковској области. Борци су осујетили све покушаје украјинске војске да изврше контранапад у Купјанску.

Група "Сјевер" проширује зону безбједности у Харковској и Сумској области. Ослобођена су два мјеста - Грабовско и Комаровка.

Украјина

Русија

Valerij Gerasimov

