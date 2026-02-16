Одлазак легенде: Умро је Роберт Дувал

Извор:
Био је најпознатији по улози Тома Хагена, уз Ал Паћина и Марлон Бранда у филму "Кум" (The Godfather).
Вијест о његовој смрти у понедјељак је на Фејсбуку објавила његова супруга Лусијана, написавши: "Јуче смо се опростили од мог вољеног супруга, драгог пријатеља и једног од највећих глумаца нашег времена. Боб је преминуо мирно код куће, окружен љубављу и топлином."
Додала је: "За свијет, он је био добитник Оскара, редитељ и приповједач. За мене, био је једноставно – све. Његова страст према глуми била је једнако снажна као и његова љубав према ликовима које је тумачио, доброј храни и дугим разговорима. У свакој од својих бројних улога Боб је давао све од себе, остављајући трајни и незаборавни траг. Хвала вам на годинама подршке и што нам дајете вријеме и приватност да сачувамо успомене које је оставио."
Рођен у Сан Дијегу, Дували је имао каријеру дугу седам деценија.
Каријеру је започео на телевизији шездесетих година, са мањим улогама у серијама The Defenders, Playhouse 90 и Amstrong Circle Theatre.
На филму је дебитовао улогом Буа Редлија у остварењу "То Kill а Mockingbird".
Међу његовим раним филмовима су и Captain Newman, М.Д., Bullitt, True Grit, М*А*С*Х, THX 1138, Јое Kidd и Tomorrow.
Оскара за најбољег глумца освојио је за улогу бивше кантри звијезде која се бори с алкохолизмом у филму Tender Mercies.
За награду Америчке филмске академије био је номинован и за филмове Apocalypse Now, The Great Santini, The Apostole, А Civil Action и The Judge.
Међу његовим осталим запаженим остварењима налазе се The Godfather Part II, The Conversation, Network, The Natural, Days оф Thunder, Falling Down, Sling Blade, Gone in 60 Seconds, Open Rage, Crazy Heart, Jack Reacher, Widows и Hustle.
