Преминуо популарни глумац: Сви смо га гледали у популарној серији

Глумац Џејмс Ван Дер Бик, познат по улози Доусон Лерија у серији "Dawson's Creek", преминуо је у 48. години након двогодишње јавне борбе са колоректалним раком.
Његови најближи потврдили су вијест путем емотивног поста на Инстаграму.
"Наш вољени Џејмс Дејвид Ван Дер Бик преминуо је мирно јутрос. Своје посљедње дане је провео са храброшћу, вјером и достојанством. Постоји много тога што ћемо подијелити о његовим жељама, љубави према људима и светости времена. Ти тренуци ће доћи. За сада молимо за мир и приватност док тугујемо за нашим вољеним мужем, оцем, сином, братом и пријатељем", стоји у објави.
Џејмс Ван Дер Бик оставио је иза себе супругу Кимберли и њихово шесторо дјеце.
Ван Дер Бик је у 90-им годинама постао звијезда као тинејџерски идол серије "Dawson's Creek" када је имао 20 година.
Драма је трајала шест сезона на WB мрежи од 1998. до 2003. године и лансирала каријере и Кети Холмс, Мишел Вилијамс и Џошуе Џексона.
У серији, Кети Холмс је тумачила Доусонову љубав из дјетињства, Џои Потер, док је Џошуа Џексон играо њиховог заједничког пријатеља и Џоиину праву љубав, Пејсија Витера. Мишел Вилијамс је била бунтовна Џен Линдли, комплетирајући главни квартет.
У раним данима каријере, Ван Дер Бик није био припремљен за славу која је дошла са главном улогом у средњошколској драми.
"Бити препознат је нешто што ми је дуго требало да научим... Имао сам велику криву учења око тога", рекао је за магазин People 2024.
"Тада је интеракција била другачија. Био сам толико мучен тиме јер сам волио да посматрам и будем као 'мува на зиду', да водим насумичне разговоре са људима. Сада то више не постоји, јер постоји 'слава' између мене и некога, и то постаје центар пажње", казао је тада глумац.
И поред изазова глобалне славе, Ван Дер Бик је увијек чувао лијепе успомене на рад у "Dawson's Creek".
У посљедњим годинама посебно се радовао поновном сусрету са бившим колегама, а у августу 2025. године најављено је да ће се глумачка екипа поново окупити за live читање пилота серије.
Овај догађај је био јединствено добротворно вече са циљем прикупљања средстава за непрофитну организацију F Cancer и подршку Ван Дер Бику у његовој борби против рака. Ипак, неколико дана прије догађаја, Ван Дер Бик је са жаљењем морао да се повуче због болести.
У унапријед снимљеном видеу који је пуштен те вечери, обратио се фановима: "Мјесецима сам се радовао овој ноћи, откако ми је мој анђео Мишел Вилијамс рекла да то организују", пише Телеграф.
