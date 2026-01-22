Трамп: Пронашли смо рјешење за осам ратова, ускоро за још један

22.01.2026
11:39
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да очекује да се ускоро пронађе рјешење за сукоб у Украјини.
"Пронашли смо рјешење за осам ратова и вјерујем да ускоро долази за још један", рекао је Трамп на церемонији потписивања повеље новог Одбора за мир у Гази на маргинама Свјетског економског форума у Давосу.
Према његовим ријечима, проналажење рјешења за украјински сукоб биће можда и најтеже досад, али се одржавају састанци с тим циљем и остварује се велики напредак.
