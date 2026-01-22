Logo
Large banner

Трамп: Пронашли смо рјешење за осам ратова, ускоро за још један

22.01.2026

11:39

Коментари:

0
Трамп: Пронашли смо рјешење за осам ратова, ускоро за још један
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да очекује да се ускоро пронађе рјешење за сукоб у Украјини.

"Пронашли смо рјешење за осам ратова и вјерујем да ускоро долази за још један", рекао је Трамп на церемонији потписивања повеље новог Одбора за мир у Гази на маргинама Свјетског економског форума у Давосу.

Према његовим ријечима, проналажење рјешења за украјински сукоб биће можда и најтеже досад, али се одржавају састанци с тим циљем и остварује се велики напредак.

Подијели:

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Провео невин 38 година у затвору: Ослободио га ДНК

Свијет

Провео невин 38 година у затвору: Ослободио га ДНК

6 ч

0
Гренланд зима

Свијет

''Став Путина о Гренланду не указује на ванредни састанак са Трампом''

6 ч

0
Полиција / Илустративна фотографија

Свијет

Детаљи су језиви: Пронађен мушкарац са Балкана који је нестао 2003. године

6 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Русија ће допринијети Трамповом Одбору за мир, али има захтјев

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

01

Неуролози упозоравају: 8 симптома које никада не смијете игнорисати

18

00

Шок: Спријечен напад на авион Фридриха Мерца

17

55

"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

17

49

Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

17

47

Томпсон мора да сруши два илегална објекта у Чавоглавама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner