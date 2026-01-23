Акција за дјечака Вука наишла на подршку хуманих људи: Прњаворчани показали велико срце

23.01.2026
Акција за дјечака Вука Малог (16) са Мањаче, који болује од Дишенове мишићне дистрофије, наишла је на подршку хуманих људи из многих крајева.
Тако су у сриједу Вука и његову породицу посјетили хумани људи из Прњавора.
“Вука, који са породицом живи на Мањачи, посјетили су хумани људи из Прњавора који су уручили помоћ у храни, хигијенским производима и новцу, а Вуковом брату и сестри пакетиће. Ову хуманитарну акцију покренула је Биљана Главендекић, дивна жена која тренутно ради у Аустрији чија породица живи у Прњавору. Апелом, енергијом и пожртвовањем госпође Биљане у борбу за Вука укључили су се бројни грађани Прњавора, који су показали да имају велико срце”, навела је Милада Шукало, пројект менаџер Града Бањалука.
Истакла је да ће и у наредном периоду наставити подршку Вуковој породици, којој су најхитније потребни набавка медицинских средстава и опреме, уређење куће, као и набавка стоке која би им могла представљати додатни извор прихода, преноси ТВ К3.
“Борба за Вука је борба свих нас, јер само заједно можемо ову битку довести до побједе”, закључила је Шукало.
Подсјећамо, до краја јануара у функцији је хуманитарни број 1414.
