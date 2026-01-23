Logo
Ваздух у Бањалуци нездрав, у Сарајеву опасан

23.01.2026

19:26

Коментари:

0
Фото: АТВ

Ваздух у Бањалуци вечерас је врло нездрав, а индекс квалитета износи 223, подаци су објављени на интернет страници "Зрак.екоакција".

Ваздух је опасан у Високом, Сарајеву, Тузли, Вогошћи и Илијашу због чега су могуће посљедице за цјелокупно становништво, те је током боравка напољу потребно избјегавати било какве напоре.

Индекс квалитета ваздуха у 17.00 часова у Високом је био 532, Сарајеву 414, Тузли 401, Вогошћи 388, а Илијашу 314.

У Зеници и Хаџићима ваздух је врло нездрав, а у Мостару и Ливну умјерено загађен.

Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а више од 300 опасан по здравље.

Загађен ваздух у Бањалуци

загађен ваздух

Коментари (0)
