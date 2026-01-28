Logo
Трећи дан блокаде граничних прелаза за теретњаке због нових правила ЕУ

Извор:

Спутник Србија

28.01.2026

08:59

Коментари:

0
Камион
Фото: АТВ

Превозници из Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине и Сјеверне Македоније од понедјељка у подне блокирају теретне терминале на граничним прелазима.

Разлог блокаде су правила ЕУ, односно увођење новог система за улазак и излазак из ЕУ који возачима ограничава боравак на подручју Шенгена, као и неадекватно реаговање европских институција.

Радовановић: Што блокаде превозника буду трајале дуже, посљедице ће бити веће

Руководилац Центра за регионалну сарадњу Привредне коморе Србије (ПКС) Александар Радовановић изјавио је данас да ће што дуже буду трајале блокаде због новог ЕЕС система за улазак и излазак из Европске уније (ЕУ), али и неадекватне реакције Европске комисије (ЕК) и земаља Шенгена по питању третмана професионалних возача и ограничавања њиховог боравка на територији Шенгена, посљедице ће бити све теже.

Превозници

Регион

Регионални протест превозника пали црвене лампице за аларм

Он је за РТС рекао да ће, према подацима ПКС, регион на дневном нивоу само на основу неизвезених производа губити 100 милиона евра и да ће најугроженије бити аутомобилска, хемијска, гумарска индустрија и пољопривреда.

Указао је и да због ове ситуације постоји велика опасност да се изгуби дио европског тржишта.

"Уколико се поремете ланци снабдевања и уколико није робу могуће увести и извести, можемо доћи и до колапса привреде, зато што фабрике неће имати начин да извезу", упозорио је он.

Према његовим ријечима, ово није питање само транспортног сектора, већ привреде цијелог региона.

Рекао је да рјешење види као што је то регулисано за авио-саобраћај, железницу и водни саобраћај, и то би могло бити дугорочно рјешење.

Оценио је да административни дио у ЕУ није разумио колико је ово питање важно и да су тек сада, послије блокада, схватили да сви губе.

"Ово питање захтијева хитно рјешавање. Изузеће из ЕЕС система би сада задовољило потребе да привреда може нормално да функционише, да се омогући транспорт роба са овог тржишта на тржиште ЕУ", закључио је Радовановић.

