"Конаковић битан у битан у бх. дипломатији као семафор у ГТА"

Извор:

АТВ

03.02.2026

07:25

Фото: Anadolu/Stipe Majic

Новинар Самир Беговић осврнуо се на дипломатске активности српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, која борави у Вашингтону, гдје се састала са америчким секретаром за економију у администрацији предсједника Доналда Трампа, Хавардом Латником.

Док Цвијановићева разговара са високим званичницима једне од најмоћнијих свјетских администрација, Беговић је у објави на друштвеној мрежи Икс иронично оголио стварну улогу министра вањских послова у Савјету министара Елмедина Конаковића, поручивши да је "битан у бх. дипломатији ко семафор у ГТА".

Таг:

Елмедин Конаковић

