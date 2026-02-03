"Конаковић битан у битан у бх. дипломатији као семафор у ГТА"

Извор:
Новинар Самир Беговић осврнуо се на дипломатске активности српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, која борави у Вашингтону, гдје се састала са америчким секретаром за економију у администрацији предсједника Доналда Трампа, Хавардом Латником.
Док Цвијановићева разговара са високим званичницима једне од најмоћнијих свјетских администрација, Беговић је у објави на друштвеној мрежи Икс иронично оголио стварну улогу министра вањских послова у Савјету министара Елмедина Конаковића, поручивши да је "битан у бх. дипломатији ко семафор у ГТА".
Ministar Elmedin Konaković bitan u bh. diplomatiji ko semafor u GTA. pic.twitter.com/ibSysWS4MW— Samir Begović (@SamirBegovic) February 2, 2026
