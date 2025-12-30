Патријарх Порфирије: Очувати сјећање на жртве холокауста

Извор:
Његова светост патријарх српски Порфирије у разговору са директором Меморијалног центра Старо сајмиште Кринком Видаковић Петров указао је на значај културе сјећања на жртве холокауста и поручио да ће увијек радо подржати пројекте Меморијалног центра Старо сајмиште.
Петров је упознала патријарха о активностима Центра који, путем музеолошке, образовно-васпитне, научно-истраживачке и издавачке дјелатности, има за циљ његовање сјећања на жртве нацистичког Јеврејског пролазног логора Београд - Топовске шупе, Јеврејског логора Земун и Прихватног логора Земун.
Она је током састанка у Патријаршијском двору у Београду информисала патријарха Порфирија о реконструкцији, адаптацији и уређењу постојећих аутентичних објеката у простору Меморијалног центра, у којима ће се прикупљати, чувати, одржавати, стручно обрађивати и излагати музејски, архивски и филмски документи и предмети.
Његова светост партијарх српски разговарао је данас и са министром информисања и телекомуникација Србије Борисом Братином, при чему су заједнички истакли значај одговорног, истинитог и етичког информисања, као и незаобилазну улогу медија у његовању дијалога и међусобног разумијевања у друштву.
Патријарх Порфирије је у Патријаршијском двору примио и директора предузећа "Поште Србије" Зорана Анђелковића који му је уручио колекционарски примјерак маркице које ће бити штампане поводом великог јубилеја - 1.700 година од одржавања Првог васељенског сабора у Никеји.
Из Српске православне цркве је саопштено да је патријарх српски примио и ученике издвојеног одјељења основне школе у Новим Козарцима код Кикинде.
