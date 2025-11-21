Колики домет има камера за контролу брзине

Извор:
21.11.2025
Гатсо РТ4 је саобраћајна камера која контролише брзину возила.
Углавном се тај модел поставља у кућишта, најчешће постављена на бетонским или металним стубовима.
Камера има домет детекције брзине до 100 метара, што значи да може идентификовати возило и измјерити његову брзину на релативно великој удаљености.
Минимална удаљеност детекције је око 10 метара, што омогућава прецизно мјерење у широком распону брзина и услова на путу, пише "Индекс".
Камера снима у оба смјера, што значи да може детектовати и возила која се приближавају и она која се удаљавају од камере.
Снима предњи дио возила и регистарску плочицу ради идентификације и законски релевантног издавања прекршајних налога.
Ради све вријеме, независно од временских услова.
Радарски сензори омогућавају прецизно мјерење брзине с толеранцијом која осигурава тачност и правну ваљаност.
Систем аутоматски “окида” фотографије или видео запис возила која прекораче ограничење брзине.
