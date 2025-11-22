Наоружани нападачи отели више од 200 ученика у Нигерији

Извор:
Танјуг
22.11.2025
09:56
Наоружани нападачи отели су више од 200 школске дјеце из католичког интерната у западном региону Нигерије, саопштило је Хришћанско удружење Нигерије (ЦАН).
Порпарол ЦАН-а Данијел Атори је казао да се најновија у низу отмица у најнасељенијој земљи Африке догодила у католичкој школи Свете Марије, у општини Папири, одакле су нападачи отели 215 ученика и 12 наставника, преноси АП.
Атори је у саопштењу рекао да удружење ради "на томе да осигура безбједан повратак" дјеце.
Команда државне полиције Нигерије саопштила је да су се отмице догодиле у раним јутарњим сатима, и да су војне и безбједносне снаге од тада распоређене на том простору.
Школа Свете Марије, коју похађају деца узраста између седам и 17 година, налази се у близини главног пута који повезује градове Јелва и Моква.
У саопштењу секретара државне владе Нигерије наводи се да се отмица догодила, упркос претходним упозорењима школама о повећаним пријетњама.
"Нажалост, Света Марија је поново отворила школу и наставила школске активности без обавјештавања или тражења одобрења од државне владе, чиме је изложила ученике и особље ризику који се могао избјећи", наводи се у саопштењу.
Католичка бискупија Контагора саопштила је да је један службеник обезбјеђења "тешко рањен" током напада.
Отмице су се догодиле неколико дана након што су наоружани људи у понедјељак напали средњу школу и отели 25 ученица у сусједној нигеријској покрајини Кеби, у мјесту Маги, око 170 километара од Папирија, преноси Танјуг.
