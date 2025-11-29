Чабрић: Циљ је смањење злоупотребе права подршке незапосленом родитељу четворо и више дјеце

Извор:
СРНА
29.11.2025
10:15
Новине које се уносе у Закон о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској односе се на смањење злоупотребе права на ово новчано примање, јер се дешавало да се пријаве корисници који не живе са породицом, изјавила је Срни министар породице, омладине и спорта Селма Чабрић.
Чабрићева је појаснила да је било разних злоупотреба, од тога да се један родитељ након развода није одјавио са адресе на којој је живио са породицом па је поднио захтјев за новчано примање, иако не живи са дјецом нити новац користи да би их издржавао.
''Зато смо укључили центре за социјални рад с којима смо у свакодневној комуникацију како би се овакве појаве спријечиле'', рекла је Чабрићева.
Она је навела да је једна од новина да подносилац захтјева мора имати пребивалиште на територији Републике Српске и Брчко дистрикта најмање три године прије подношења захтјева.
Дешавало се, додала је, да се корисници пријаве како би остварили право, а не живе уопште на територији Републике Српске него чак у иностранству.
На коментаре да би требало повећати новчани износ, Чабрићева је одговарила да је опредјељење ресорног Министарства и Владе да буду одговорни према буџету и грађанима, али да разумије и таква размишљања.
Нагласила је да ће се повећање десити када се створе услови за повећање новчаног примања, али да у овом тренутку то није реално.
''Ми бисмо сигурно направили тај искорак када је ријеч о повећању износа да за то постоји реална основа. Циљ је обезбиједити редовност исплате и сигурност за кориснике. Морам рећи да од почетка примјене овог Закона до данас није било ни дана кашњења исплате за наше кориснике'', рекла је министарка.
Појаснила је да је за остварење било ког права потребно испунити законом прописане услове и да су правни прописи врло јасни.
''У том смислу бих апеловала на све који то чине, да не злоупотребљавају родитеље који су имали четворо дјеце али их у овом тренутку, нажалост, више немају. Укључивање једне групе родитеља у остваривање овог права значило би дискриминацију родитеља који имају троје дјеце'', навела је Чабрићева.
То би отворило бројне друге проблеме, нагласила је и оцијенила да се мора показати одговорност када се говори о овој теми у којој нема мјеста политичким манипулацијама.
Из Министарства породице, омладине и спорта су навели да је до сада право на новчано примање у складу са Законом о незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској остварило 4.880 корисника.
За ове намјене се на мјесечном нивоу издваја пет милиона КМ, а на годишњем више од 60 милиона КМ. Закон се примјењује од 1. јануара 2023. године.
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској ускоро ће се наћи пред народним посланицима.
