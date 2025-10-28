Logo

У првом плану: Бранко Петрић

Бранко Петрић
'У првом плану' овог уторка је Бранко Петрић, бивши предсједник Централне изборне комисије БиХ.

Са Драганом Рајић разговараће о пријевременим изборима, поступцима ЦИК-а, понашању Суда БиХ и изборном процесу.

'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.

