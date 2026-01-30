Конкурс МО БиХ за Војну академију у Великој Британији: Ко се може пријавити?

Извор:
СРНА
30.01.2026
09:26
Коментари:2
Министарство одбране у Савјету министара расписало је данас конкурс за пријем на Краљевску ваздухопловну Војну академију "Кранвел" у Великој Британији.
На конкурс могу да се пријаве младићи и дјевојке из цивилства, који су завршили први циклус студија и који на дан - 2. април 2027. године, неће бити старији од 27 година.
Могу да се пријаве и и припадници Оружаних снага БиХ, који уз завршен први циклус студија неће бити старији од 29 година на дан 31. августа ове године.
За пријем је потребно веома добро познавање енглеског језика и висок ниво физичке спремности, саопштено је из Министарства одбране у Савјету министара.
Конкурс ће бити отворен 15 дана од дана објављивања, а заинтересовани услове конкурса могу да погледају на службеној веб-страници Министарства одбране.
Школовање на Краљевској ваздухопловној Војној академији почиње 31. августа ове године и траје до 2. априла 2027.
По завршетку школовања, кадети ће бити примљени у службу у почетном чину официра Оружаних снага БиХ - потпоручник.
