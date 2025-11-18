Logo
18.11.2025

13:34

Болесно: Радници туку болесне свиње, газе их, те уринирају по њима
Фото: Pexel/cottonbro studio

Удружење против индустријске производње животиња (ВГТ) поднијело је пријаву против фарме у Доњој Аустрији због тешких злостављања животиња.

Снимци и докази прикупљени у септембру и октобру ове године приказују шокантне сцене: радници туку болесне свиње у скученим кавезима, мртве прасиће газе као фудбалску лопту, а неки запосленици свињама директно уринирају у лице.

Давид Рихтер из ВГТ-а истиче да су сцене потпуно непоштовање и бруталност према животињама, додајући да најмање у дијелу за тов свиње имају АМА сертификат квалитета. На снимцима се види жена која удара крмаче у кавезима металним предметима и кукама, док други радници свиње терају електрошоковима. Живе прасиће брутално хватају за ноге, а мртве бацају кроз ходник.

Тешке повреде и нехигијенски услови

Снимци такође показују свиње са унутрашњим крварењем, преломима и повредама. Richter напомиње да готово све свиње живе на потпуно решеткастим подовима и немају приступ прописаним средствима за забаву и стимулацију, што са „престижном фармом“ нема никакве везе.

Реакција власти

ВГТ је све неправилности пријавио локалној управи, која је потврдила да су покренуте истраге у области заштите животиња и управних прекршаја. Два службена ветеринара биће послата да што прије инспектују фарму. Уколико се утврде кривична д‌јела, случај ће бити прослијеђен тужилаштву.

Одбрана власника

Власник фарме тврди да није био упознат са злостављањем.

– Ово је потпуно измишљено – рекао је и додао да је прије четири нед‌јеље обављена контрола без икаквих замјерки и да су сви запослени посебно обучени.

Реакција политичара

Сузан Росенкранц, чланица покрајинске владе, захтјева хитну реакцију:

– Ово је невјероватан скандал и мора одмах да се заустави. Наше фарме у Доњој Аустрији брину о животињама, а црне овце морају бити идентификоване да се не наруши углед читаве професије, преноси Кроне.

злостављање животиња

Коментари (0)
