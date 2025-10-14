Лош шут за три поена коштао Игокеу

Извор:
Имала је екипа тренера Ненада Стефановића велике шансе да изненади Вирцбург на гостовању у ФИБА Лиги шампиона, али је домаћи тим остварио другу побједу у такмичењеу 70:68. Игокеу је скупо коштао изузетно лош шут за три поена, гдје су убацили само четири шута од 24 покушаја.
Игокеа је добро почела меч у Њемачкој. Екипа је успјела да исконтролише скок и има добар напад па је повела 10:5. Након тога Вирцбург је наметнуо свој стил игре. Појачали су одбрану, затим су успјели да погоде неке тешке шутеве па су прешли у вођство.
Њемачки тим је средином друге четвртине успио да се први пут одлијепи. Вирцбург је погодио три пута за три поена, имао је бољи скок и дошао је до 38:30.
Ипак тај аут тренера Ненада Стефановића је донио резултат па је до одласка на одмор Игокеа смањила заостатак на 34:38. Гостујући тим је био веома лош у шуту за три поена.
Почетак треће четвртине припао је екипи из Српске, који је дошао до преокрета и повео 41:40. У тим тренуцима екипа тренера Стефановића је пропустила шансу да се одлијепи.
Вирцбург је успио да се врати уз добар офанзивни скок , гдје су имали други и трећи напад па су погађали и за три поена (51:44). За разлику од дуела против Галатасараја Игокеа није дозволила ривалу да се одлијепи. Успјели су да успоставе контролу скока а излазак Еди Едиџин је донио и превласт у скоку.
У финишу је гостујући тим изједначио 68:68 а Вирцбург је имао напад. Иако се Игокеа први пут одбранила добар офанзивни скок је донио други напад домаћину који је реализовао Маркус Кер за побједу.Гости нису успјели да за посљедње четири секунде дођу до поена.
У побједничком тиму Џонатан Стоув је имао 13 а Маркус Кер и Еди Едиџин по 12 поена. Код Игокее Најџел Сизар је имао 15 а Брин Тајри је додао 12, пише Глас.
