Невјероватне сцене испред Арене: Навијачи дошли на тренинг Партизана, скандирају Жељково име

29.11.2025

17:16

Коментари:

0
Фото: screenshot / Telegraf.rs

Док траје сага око Жељка Обрадовића и Партизана, а која улази у већ трећи дан, Гробари су ријешили да не сједе скрштених руку.

Након што су дочекали легендарног тренера након лета из Атине за Београд прије два дана на београдском аеродрому "Никола Тесла", они су се поново окупили данас испред Београдске арене.

partizan

Кошарка

Окупљају се играчи Партизана, ево ко ће водити тренинг

Разлог за то је први тренинг првог тима Партизана послије неколико дана, а на којем нема Жељка Обрадовића, већ су ту само његови помоћници.

Неколико стотина Гробара је по леденом дану и киши дошло испред Београдске арене како би пружило подршку доскорашњем тренеру црно-бијелих. Они су скандирали његово име, пјевали навијачке пјесме и узвикивали "Жељко, остани". Чуле су се и увреде на рачун актуелног руководства клуба.

Жељко Обрадовић

Кошарка

Нови детаљи: Обрадовић однио своје ствари из Партизана

Остаје да се види каква ће бити коначна одлука, а након што је одложена данашња сједница Управног одбора Партизана на којој је требало да се разговара о Жељковом статусу.

(Телеграф)

Коментари (0)
