"Вријеме владавине Зеленског завршено Јермаковом оставком"

Извор:

СРНА

02.12.2025

10:37

Коментари:

"Вријеме владавине Зеленског завршено Јермаковом оставком"
Фото: Танјуг/АП

Вријеме владавине предсједника Владимира Зеленског у Украјини завршено је након што је шеф његовог кабинета Андриј Јермак поднио оставку, оцијенио је руски политиколог и стручњак за међународне односе Владимир Карасев.

Он је за ТАСС изјавио да Вашингтон види секретара Савјета за државну безбједност и одбрану Рустема Умерова као кандидата који ће, између осталог, наставити пут ка проналажењу мирног рјешења за сукоб у Украјини.

"Вашингтон даје Умерову дозволу да ради у преговарачкој групи, умјесто Јермака. Желим да нагласим да није Зеленски тај који је смијенио Јермака, већ је то учинио Вашингтон, а Зеленски је само поздравио то", рекао је Карасев.

Према његовим ријечима, може се видјети да уколико преговарачки процес Вашингтона, Кијева и Москве буде успјешан, Умеров ће, у координацији са САД, саопштити да су неопходни избори у Украјини и представити себе као предсједничког кандидата.

Карасев је нагласио да Зеленски више нема групу подршке у својим блиским круговима и може само да "покуша да преживи".

У исто вријеме, Карасев је напоменуо да Велика Британија има свог фаворита за новог предсједника Украјине, а то је украјински амбасадор у Лондону Валериј Залужни, који би сасвим сигурно наставио да гура Украјину у даљу ескалацију сукоба.

"Како би се избјегао такав сценарио, Вашингтон разматра Умерова као алтернативну опцију", навео је Карасев.

Руски стручњак упозорио је да би Лондон могао да покуша да организује терористичке нападе и у Русији и у Украјини, како би што више угрозио мировне иницијативе и појачао тензије између Москве и Кијева.

Русија

Владимир Путин

Украјина

Володимир Зеленски

