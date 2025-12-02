Пентагон прекинуо контакт са њемачким Министарством одбране?

Извор:
02.12.2025
Министарство рата САД прекинуло је контакт са њемачким Министарством одбране, нарочито када се ради о питању ситуације у Украјини, изјавио је њемачки генерал-потпуковник Кристијан Фројдинг за магазин "Атлантик".
Фројдинг, који је раније био задужен за питања која се тичу Украјине у Министарству одбране и могао је да непрестано комуницира са званичницима Пентагона, рекао је да је комуникација недавно прекинута.
Њемачки генерал, који је тренутно на функцији првог команданта њемачке војске, нагласио је да администрација предсједника САД Доналда Трампа није обавијестила Берлин о обустави испоруке оружја Кијеву и да је морао да контактира Амбасаду Њемачке у Вашингтону како би добио информације у вези с тим питањем.
ТАСС подсјећа да је државни секретар САД Марко Рубио раније рекао њемачком министру спољних послова Јохану Вадефулу да Вашингтон жели да се што прије заврши сукоб у Украјини и успостави трајни мир.
