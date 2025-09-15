Забрињавајући пораст нивоа мора: Угрожено милион и по људи

Извор:
Б92
15.09.2025
19:59
Коментари:0
Према извјештају о националној процјени климатског ризика, милион и по Аустралијанаца који живе у приобалним подручјима биће угрожени порастом нивоа мора до 2050. године.
Прва национална процјена климатског ризика у Аустралији упозорава и на чешће и озбиљније климатске опасности попут поплава, циклона, топлотних таласа, суша и шумских пожара, преноси Би-би-си.
"Аустралијанци већ данас живе са посљедицама климатских промјена, али је јасно да ће сваки степен загријавања који сада спријечимо помоћи будућим генерацијама да избјегну најгоре посљедице у годинама које долазе", рекао је министар за климатске промене Крис Боуен.
Свијет
Нико није поштеђен: Климатска криза расте
Извјештај је разматрао три сценарија глобалног загријавања - изнад 1,5 степена Целзијуса, изнад два степена и изнад три степена Целзијуса.
У извјештају се наводи да је Аустралија, која је један од највећих загађивача на свијету по глави становника, већ достигла загријавање изнад 1,5 степени Целзијуса, уз напомену да би при повећању просјечне температуре за три степена Целзијуса, смртни случајеви повезани са врућином у Сиднеју могли да порасту за више од 400 одсто, а да би се у Мелбурну скоро утростручити.
Друштво
Студија о психолошким аспектима климатских промјена и у БиХ
Извјештај, који је објављен неколико дана прије него што влада објави своје циљеве смањења емисија за 2035. годину, наводи да ниједна аустралијска заједница неће бити имуна на климатске ризике који ће бити "каскадни, сложени и истовремени".
У извјештају се упозорава на већи број смртних случајева повезаних са топлотним таласом, лошији квалитет воде због јаких поплава и шумских пожара, као и на пад вриједности некретнина.
Извјештај је показао и да ће се до 2050. године број приобалних заједница које се налазе у "подручјима високог и веома високог ризика" у Аустралији повећати, и да ће, ако ниво популације остане на садашњем нивоу, то значити да ће више од милион и по људи бити у опасности.
(б92)
Најновије
Најчитаније
21
32
21
22
21
17
21
16
21
14
Тренутно на програму