Logo
Large banner

Забрињавајући пораст нивоа мора: Угрожено милион и по људи

Извор:

Б92

15.09.2025

19:59

Коментари:

0
Брод човјек море
Фото: GEORGE DESIPRIS/Pexels

Према извјештају о националној процјени климатског ризика, милион и по Аустралијанаца који живе у приобалним подручјима биће угрожени порастом нивоа мора до 2050. године.

Прва национална процјена климатског ризика у Аустралији упозорава и на чешће и озбиљније климатске опасности попут поплава, циклона, топлотних таласа, суша и шумских пожара, преноси Би-би-си.

"Аустралијанци већ данас живе са посљедицама климатских промјена, али је јасно да ће сваки степен загријавања који сада спријечимо помоћи будућим генерацијама да избјегну најгоре посљедице у годинама које долазе", рекао је министар за климатске промене Крис Боуен.

vrucina ljeto sunce

Свијет

Нико није поштеђен: Климатска криза расте

Извјештај је разматрао три сценарија глобалног загријавања - изнад 1,5 степена Целзијуса, изнад два степена и изнад три степена Целзијуса.

У извјештају се наводи да је Аустралија, која је један од највећих загађивача на свијету по глави становника, већ достигла загријавање изнад 1,5 степени Целзијуса, уз напомену да би при повећању просјечне температуре за три степена Целзијуса, смртни случајеви повезани са врућином у Сиднеју могли да порасту за више од 400 одсто, а да би се у Мелбурну скоро утростручити.

klimatske promjene

Друштво

Студија о психолошким аспектима климатских промјена и у БиХ

Извјештај, који је објављен неколико дана прије него што влада објави своје циљеве смањења емисија за 2035. годину, наводи да ниједна аустралијска заједница неће бити имуна на климатске ризике који ће бити "каскадни, сложени и истовремени".

У извјештају се упозорава на већи број смртних случајева повезаних са топлотним таласом, лошији квалитет воде због јаких поплава и шумских пожара, као и на пад вриједности некретнина.

Извјештај је показао и да ће се до 2050. године број приобалних заједница које се налазе у "подручјима високог и веома високог ризика" у Аустралији повећати, и да ће, ако ниво популације остане на садашњем нивоу, то значити да ће више од милион и по људи бити у опасности.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Море

nivo mora

globalno zagrijavanje

Klimatske promjene

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

32

Један јако чудан Гинисов рекорд

21

22

Огласио се МУП о убиству код Обреновца: Срђану одређен притвор, ево шта му се ставља на терет

21

17

Ковачевић: Српска показује солидарност са америчким народом

21

16

Централне вијести - 15.9.2025.

21

14

Срушен дрон над резиденцијом предсједника Пољске у Варшави

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner