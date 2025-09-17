Logo

Ову навику морате прекинути прије него што она "прекине вас"

17.09.2025

17:41

mobilni telefon, muškarac sa telefonom, korištenje telefona
Фото: Pexels

Навика коју сви имамо, а нико не признаје – и ти си у њој.

Знаш ону навику коју сви имамо, а правимо се да није проблем? Да, ону кад ти рука сама иде ка телефону чим се пробудиш. Или кад скролујеш без циља, док ти кафа хлади, а дан пролази. Е па, та навика зависност од телефона – није само досадна рутина. Она ти краде фокус, мијења хемију мозга и, да будемо брутално искрени, може да ти скрати живот.

Зашто је баш ова навика опасна?

Прије 40. године, мозак је још увијек у фази обликовања навика које ће те пратити деценијама. Ако се у том периоду навикнеш да ти допамин зависи од нотификација, алгоритама и туђих живота – губиш контакт са собом. Стрес расте, сан се квари, односи пуцају. И све то због екрана који ти је у џепу.

Знакови да си већ у проблему

– Не можеш да заспиш без телефона у руци

– Осјећаш нервозу кад ти батерија падне испод 20%

– Хваташ се да скролујеш чак и док разговараш с неким

– Имаш осјећај да ти дан пролази, а ништа ниси урадио

Ако си се пронашао у бар двије ставке – вријеме је за дигитални ресет.

Како да прекинеш ову навику прије него што те прекине она?

– Постави правило: телефон не иде у спаваћу собу

– Укључи опцију „не узнемиравај“ бар два сата дневно

– Првих 30 минута дана – без екрана

– Замијени скроловање нечим што те пуни: шетња, писање, тишина

Не мораш да будеш екстреман. Поента није да постанеш дигитални монах, већ да повратиш контролу. Да ти дан не почиње туђим животима, већ твојим мислима.

Многи људи до средине тридесетих вјерују да је нормално да им телефон буде продужетак руке. Тек када пажња постане расута, разговори се не памте, а мозак стално ишчекује „сљедећу ствар“, долази до буђења. Увођењем малих пауза – без екрана, без нотификација – враћа се осјећај присутности. Мање стреса, више фокуса. И оно најважније: више стварног живота.

Не чекај да ти тијело пошаље аларм. Прекини навику док још можеш да бираш. Јер ово није само о телефону – ово је о теби, преноси Крстарица.

