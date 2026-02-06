Logo
Доктори су јој говорили да умишља, онда је стигла језива дијагноза

06.02.2026

11:31

Шејин Силва, 38-годишња власница бутика и мајка двоје дјеце, годинама је трпјела озбиљне здравствене тегобе – али су је љекари упорно увјеравали да нема разлога за бригу. Тек након што ју је осам доктора вратило кући, сазнала је истину - рак бубрега.

У фебруару 2022. године Шејин се са породицом уселила у нови дом у Оклахоми и била пресрећна. Међутим, само неколико мјесеци касније почели су проблеми – јака горушица, кашаљ, учестало повраћање. До новембра 2023. појавила се и чудна бол у ногама.

„Није била оштра, више као туп притисак који никада није нестајао. Није била неиздржива, али је стално била ту, тихи, упорни подсетник да нешто није у реду“, написала је на Инстаграму.

Обраћала се љекарима, али без успјеха.

„Посјетила сам осам или девет доктора. Већина је тврдила да су у питању гасови, истегнуће мишића или анксиозност. Али ја сам стално понављала, ово није нормално. Није нормално да вас нешто боли 24 сата дневно“, рекла је. „Иако су ми сви говорили да умишљам, нисам одустајала од одговора.“

Тек у октобру 2024. године наишла је на љекара који је њене тегобе схватио озбиљно и послао је на магнетну резонанцу и скенер. Снимци су показали тумор на лијевом бубрегу у првом стадијуму, најчешћи тип ове болести.

„Била сам сломљена. Имам два мала сина и једино о чему сам могла да мислим било је да ћу умријети“, испричала је касније. „Недјељама сам само плакала, али сам онда схватила да морам да се саберем и почела сам да истражујем.“

У априлу 2025. оперисана је и тумор је успјешно уклоњен. Пошто је болест откривена на вријеме, била је излијечена. Ипак, Шејин није могла да се помири са објашњењем да је све била „лоша срећа“, поготово јер је водила здрав живот.

Почела је да истражује могуће узроке и одлучила да тестира кућу на буђ. Први резултати били су уредни, али сумња је остала. Када је раставила апарат за лед у кухињи, доживјела је шок, унутрашњост је била потпуно прекривена буђи.

„Сваки дан сам пила воду са ледом из тог апарата, а да нисам имала појма“, рекла је.

Лабораторијске анализе показале су да има повишен ниво охротоксина А , микотоксине које производе зелене и плаве буђи, а који могу да оштете бубреге. Шејин вјерује да је буђ била узрок и бројних других симптома које је имала: паничних напада, мождане магле, проблема са једњаком, ГЕРБ-а, опадања косе, хеликобактерије…

Након што је избацила апарат из куће, каже да јој се здравље значајно поправило, пишпе Најжена.

„Када се уклони извор изложености, тело зна како да се излечи. Знала сам да не гријешим и нисам одустала. Осјећам да сам побиједила. Добро сам.“

