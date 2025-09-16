Logo

Послије двије године тишине, огласио се Ша

16.09.2025

15:46

Ненад Алексић Ша, репер
Ненад Алексић Ша након двије године медијске тишине коначно се огласио, а имао је и добар повод за то.

Репер је издао пјесму у потпуно новом стилу.

Ненад Алексић Ша и Миона Јовановић након двије године потпуне медијске илегале, ријешили су да се врате на велика врата.

Роберт Редфорд

Сцена

Живот Роберта Редфорда обиљежиле су двије велике трагедије

Репер је издао пјесму "Testaroosa", док Миона вриједно ради на новом пројекту, који ће ускоро угледати свјетлост дана. Музику и текст Ша је радио сам, а за Информер је причао зашто је одустао од класичног репа.

- Мало ме сморио реп, дајем људима нешто ново. Хоћу комерцијално, али не тврд звук. Још мало ћу себе да дам у пјевачком фазону, а онда ћу да се бацим само на продуцирање - рекао је Ненад за Информер.

zlato

Занимљивости

НАСА открила гдје лежи највише злата на свијету

Иако су многи сумњали у њихову љубав и да ће, упркос свим изазовима, остати заједно Миона и Ненад уживају у љубави, а ријалити су оставили иза себе и више не желе да буду дио те приче.

-Све је топ. Ми тако добро функционишемо. Она ће у скорије вријеме да изда пјесму. Намјерно смо се медијски изоловали и детаљно радили на свему. Миона ће ускоро да изда пјесму и онда ћемо акценат да ставимо на њу - рекао је Ша.

Ненад Алексић Ша

reper

музичар

