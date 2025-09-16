Послије двије године тишине, огласио се Ша

Printscreen / Instagram/ nenadaleksicsha

Фото: Printscreen / Instagram/ nenadaleksicsha

Фото: Printscreen / Instagram/ nenadaleksicsha

Репер је издао пјесму у потпуно новом стилу.

Ненад Алексић Ша и Миона Јовановић након двије године потпуне медијске илегале, ријешили су да се врате на велика врата.

Сцена Живот Роберта Редфорда обиљежиле су двије велике трагедије

Репер је издао пјесму "Testaroosa", док Миона вриједно ради на новом пројекту, који ће ускоро угледати свјетлост дана. Музику и текст Ша је радио сам, а за Информер је причао зашто је одустао од класичног репа.

- Мало ме сморио реп, дајем људима нешто ново. Хоћу комерцијално, али не тврд звук. Још мало ћу себе да дам у пјевачком фазону, а онда ћу да се бацим само на продуцирање - рекао је Ненад за Информер.

Занимљивости НАСА открила гдје лежи највише злата на свијету

Иако су многи сумњали у њихову љубав и да ће, упркос свим изазовима, остати заједно Миона и Ненад уживају у љубави, а ријалити су оставили иза себе и више не желе да буду дио те приче.

-Све је топ. Ми тако добро функционишемо. Она ће у скорије вријеме да изда пјесму. Намјерно смо се медијски изоловали и детаљно радили на свему. Миона ће ускоро да изда пјесму и онда ћемо акценат да ставимо на њу - рекао је Ша.