Живот Роберта Редфорда обиљежиле су двије велике трагедије

Све је растужила вијест да је легендарни холивудски глумац Роберт Редфорд умро у 89. години.
Његов живот су обиљежиле велике трагедије - изгубио је двоје од четворо дјеце, два сина. Један је имао само два и по мјесеца, а други 58 година.
Са првом супругом, Лолом Ван Вагенен, имао је четворо дјеце - Скота, Шону, Џејмса и Ејми Редфорд.
Нажалост, њихов најстарији син, Скот, преминуо је од синдрома изненадне смрти одојчета, када је имао само два мјесеца.
Џејмс Редфорд, активиста, филмски стваралац и филантроп имао је 58 година када је преминуо од рака јетре, што је саопштио сам Роберт Редфорд.
- Туга је немјерљива када се изгуби дијете. Џејми је био вољени син, супруг и отац. Његова заоставштина живи кроз његову дјецу, умјетност, филмове и његову дубоку посвећеност очувању природе и животне средине. Роберт Редфорд тугује заједно са својом породицом у овом тешком тренутку и моли за приватност - написано је тада у саопштењу.
Џејмс Редфорд дипломирао је креативно писање и филм на Универзитету Колорадо у Болдеру, а потом стекао и мастер диплому из књижевности на Универзитету Нортвестерн, пише Она.рс.
