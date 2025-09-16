Logo

Живот Роберта Редфорда обиљежиле су двије велике трагедије

16.09.2025

15:37

Коментари:

0
Роберт Редфорд, глумац
Фото: Tanjug / AP

Све је растужила вијест да је легендарни холивудски глумац Роберт Редфорд умро у 89. години.

Његов живот су обиљежиле велике трагедије - изгубио је двоје од четворо дјеце, два сина. Један је имао само два и по мјесеца, а други 58 година.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Хроника

Познат идентитет: Инспекторка погинула у тешкој несрећи код Градишке

Са првом супругом, Лолом Ван Вагенен, имао је четворо дјеце - Скота, Шону, Џејмса и Ејми Редфорд.

Нажалост, њихов најстарији син, Скот, преминуо је од синдрома изненадне смрти одојчета, када је имао само два мјесеца.

Џејмс Редфорд, активиста, филмски стваралац и филантроп имао је 58 година када је преминуо од рака јетре, што је саопштио сам Роберт Редфорд.

Роберт Редфорд

Сцена

Умро Роберт Редфорд

- Туга је немјерљива када се изгуби дијете. Џејми је био вољени син, супруг и отац. Његова заоставштина живи кроз његову дјецу, умјетност, филмове и његову дубоку посвећеност очувању природе и животне средине. Роберт Редфорд тугује заједно са својом породицом у овом тешком тренутку и моли за приватност - написано је тада у саопштењу.

Џејмс Редфорд дипломирао је креативно писање и филм на Универзитету Колорадо у Болдеру, а потом стекао и мастер диплому из књижевности на Универзитету Нортвестерн, пише Она.рс.

Подијели:

Тагови:

Robert Redford

глумац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Роберт Редфорд, глумац и бивши предсједник САД-а Барак Обама

Сцена

Одлазак легенде: Ко је био Роберт Редфорд?

1 ч

0
Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

Само два знака добијају небески дар: До краја године стиже им права срећа

1 ч

0
НАСА открила гдје лежи највише злата на свијету

Занимљивости

НАСА открила гдје лежи највише злата на свијету

1 ч

0
Будимпешта јасна: Нећемо одустати

Свијет

Будимпешта јасна: Нећемо одустати

1 ч

0

Више из рубрике

Роберт Редфорд, глумац и бивши предсједник САД-а Барак Обама

Сцена

Одлазак легенде: Ко је био Роберт Редфорд?

1 ч

0
Маја Маринковић

Сцена

Бљак: Маја показала задњицу од 4.000 евра, гледаоци нису одушевљени

1 ч

0
Роберт Редфорд, глумац

Сцена

Умро Роберт Редфорд

1 ч

0
Danilo Ikodinović Dača

Сцена

Разводе се Маја Огњеновић и Данило Икодиновић

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Снажно невријеме захватило Словенију

16

06

Ужас у основној школи: Пала ограда на дјевојчицу и дјечака!

16

04

Хакери напали: Процурили подаци 1,5 милиона људи

16

01

Угрожена безбједност: Поломио полубраник на пружном прелазу

15

59

Ускоро нове мјере: ''Снажније дјеловати против сиве економије''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner