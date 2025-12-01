Logo

Лидер камерунске опозиције преминуо у притвору

01.12.2025

17:31

Лидер камерунске опозиције преминуо у притвору
Фото: Unsplash

Лидер камерунске опозиције Анисет Екане преминуо је данас у притвору, саопштили су његов адвокат и породица.

Екане (74), доскорашњи лидер странке Афрички покрет за нову независност и демократију (МАНИДЕМ), ухапшен је 24. октобра након постизборних демонстрација.

Његова смрт у притвору би могла да интензивира политичке тензије у Камеруну, земљи у којој су снаге безбједности убиле 48 цивила који су демонстрирали против реизбора 92-годишњег Пола Бије, предсједника који је на челу те државе од 1982. године, преноси Ројтерс.

Екане је био у притвору под оптужбама за непријатељски однос према држави, подстицање на побуну и позиве на устанак, али он је негирао те оптужбе.

Према свједочењу његовог адвоката Нгуана Улрих Жувенала само неколико дана пре смрти Екане је једва могао да говори током посјете у притвору.

Камерунско министарство одбране саопштило је данас да је у току истрага о узроку смрти Екане који је лијечен од хроничне болести у војно-медицинској установи.

