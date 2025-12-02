Зимска посластица: Мекане цимет ролнице са крем преливом које ћете обожавати

Извор:
Аваз
02.12.2025
13:33
Ништа не дочарава зиму као мирис свјеже печених цимет ролница, меканих и сочних, преливених топлом глазуром од крем сира. Ова шведска посластица освојила је срца сладокусаца широм свијета — и то с разлогом.
Сваки слој пажљиво замотаног тијеста скрива савршену комбинацију цимета и смеђег шећера, а уз шољицу кафе или топле чоколаде, постају прави мали ритуал уживања.
Тијесто:
500 г брашна
75 г шећера
10 г соли
10 г сухог квасца
250 мл млијека (млаког)
2 јаја
100 г отопљеног маслаца
За фил/надјев:
100 г смеђег шећера
2 - 3 кашике мљевеног цимета
50 г отопљеног маслаца
Глазура:
100 г шећера у праху
2 - 3 кашике млијека
1 кашикица ванилин шећера
У великој посуди помијешајте брашно, шећер, сол и сухи квасац. У другој здјели умутите млако млијеко и јаја, а затим додајте отопљени маслац. Полако додајте мокре састојке у сухе, мијешајући док се не формира тијесто. Затим, тијесто пребаците на побрашњену површину и мијесите га око 10 минута, док не постане глатко и еластично. Ставите тијесто у науљену здјелу, покријте кухињском крпом и оставите да се диже на топлом мјесту око 1 сат или док се не удвостручи.
Док се тијесто диже, припремите надјев. Помијешајте смеђи шећер и мљевени цимет у малој здјели. Отопите маслац и припремите га за премазивање тијеста.
Када је тијесто нарасло, пребаците га на побрашњену површину и разваљајте у правоугаоник (око 40x60 цм). Премажите тијесто отопљеним маслацем, а затим равномјерно поспите мјешавину шећера и цимета. Почните од дуже стране и чврсто заролајте тијесто у ваљак. Када завршите, одрежите ролнице дебљине око 3-4 цм. Ролнице ставите у науљену ватросталну посуду или плех, остављајући мало простора између њих да се могу ширити. Покријте их и оставите да се дижу још 30 минута. Загријте пећницу на 180 °Ц и пеците ролнице 25 - 30 минута или док не постану златно смеђе.
Док се ролнице пеку, припремите глазуру мијешањем шећера у праху, млијека и ванилин шећера. Када су ролнице печене, извадите их из пећнице и прелијте глазуром док су још топле. Уживајте!
