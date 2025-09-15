Убиство Чолића: Одбрана предложила споразум, тужилаштво тражи већу казну

Аутор:Огњен Матавуљ
Окружни суд у Бањалуци одгодио је суђење Јовици Ђермановићу (48), оптуженом за убиство Саве Чолића (37), након што су тужилаштво и одбрана обавијестили суд да преговарају о склапању споразума о признању кривице.
Ђермановићев бранилац, адвокат Саша Лаботић у судници је навео да је одбрана 7. августа тужилаштву доставила приједлог споразума.
”Тужилаштво није било сагласно са предложеном санкцијом. У међувремену смо, усмено, понудили већу казну, али од тужилаштва још нисмо добили одговор”, рекао је Лаботић.
Предсједник судског вијећа Синиша Марковић интересовао се зашто преговори нису окончани мјесец и по дана, да би тужилац Николина Шева навела да ће тужилаштво коначни одговор дати до краја седмице.
У уводној ријечи тужилаштво је навело да ће оптужницу доказивати саслушањем више свједока, међу којима је и директни очевидац убиства Дражен Карановић.
”Свједоци ће говорити о свему што је претходило убиству, као и какав је био однос између оптуженог и оштећеног. Оптужницу ћемо доказивати и саслушањем вјештака, а приложићемо и 99 материјалних доказа и признање оптуженог из истраге”, рекла је Шево.
Одбрана није изводила уводну ријеч.
На данашњем рочишту присуствовала је породица убијеног Чолића. Читање оптужнице обиљежили су болни јецаји Савине мајке Сњежане Ђудуровић, која није могла да задржи сузе. По завршетку рочишта у судници је дошло до емотивнце сцене када је узнемирана мајка добацивала оптуженом називајући га убицом:
”Дабогда горио у паклу! Узео си ми дијете...”, викала је Сњежана.
Саво Чолић изрешетан је 5. маја хицима из аутоматске пушке на паркингу испред продавнице спортске опреме у бањалучком насељу Лауш. Према оптужници Ђермановић је убиство починио у стању битно смањене урачунљивости, а на терет му је стављено и недозвољено посједовање оружја, односно аутоматске пушке из које је починио злочин.
У оптужници се наводи да је критичног дана Чолић позвао Ђермановића да дође на паркинг како би му предао 16.500 КМ на име камате због дуга који је сматрао да му припада. Том приликом Чолић је пријетио оптуженом да ће му убити сина уколико не донесе новац.
Те пријетње оптуженог су довеле у стање афекта високог интензитета од нарастајућег гњева, повишене емоционалне узбуђености до јаке надражености и панике, усљед којих су његове могућности да схвати значај свог дјела и управља својим поступцима биле битно смањене.
Након позива Ђермановић је отишао до свог стана гдје је из гараже узео аутоматску пушку калибра 7,62 mm и у друштву Дражена Карановића дошао на паркинг у договорено вријеме. Када је на мотоциклу стигао Чолић, Ђермановић је изашао из аута, пришао је Чолићу на метар и по и у њега испалио рафал. Након што је Чолић пао на тло и остао да лежи на леђима оптужени је наставио да пуца. У Чолића је испалио укупно 22 хица у предјелу главе и тијела, наносећи му смртоносне повреде. Након тога се одвезао у полицијску станицу и признао злочин.
