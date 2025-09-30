Симпсонови се враћају након 20 година, ево када излазе

30.09.2025
Дизни је најавио да ће други филм о Симпсоновима стићи у биоскопе 23. јула 2027. године, што ће означити прво појављивање ове култне анимиране породице на великом платну послије готово 20 година.
Неименовани филм развија се под окриљем Дизнијевог студија 20тх Century Studios, а заузеће датум премијере који је раније био резервисан за још необјављени Марвелов пројекат, који је сада уклоњен из календара студија.
Највећу конкуренцију имаће у анимираном мјузиклу Бад Фаириес из студија Warner Bros, заказаном за исти викенд.
Најава је објављена у понедјељак на Инстаграм налогу студија, уз постере на којима се Хомер баца на крофну са шареним мрвицама у облику броја “2”, уз духовит слоган: “Хомер се враћа по репете”.
Први филм ''The Simpsons Movie'' премијерно је приказан 2007. године и постао је изненађујући хит на благајнама, зарадивши више од 536 милиона долара широм свијета, уз буџет од 75 милиона.
Режирао га је дугогодишњи аниматор серије, Дејвид Силверман, а радња је пратила како Спрингфилд бива затворен под гигантску куполу након што Хомер загади градску воду.
Детаљи о заплету новог филма држе се у строгој тајности. Још увијек није објављено ко ће га режирати, нити да ли ће имати директне везе са серијом или ће, као и први филм, стајати као засебна цјелина.
Ова најава долази у тренутку када серија Симпсонови улази у своју 37. сезону, чиме наставља свој статус најдуговјечније анимиране серије у историји телевизије у ударном термину, преноси Блиц.
Серија, коју је први пут покренуо Мет Грејнинг као кратке скечеве у емисији ''The Tracey Ulman Show'' још 1987. године, и даље остаје ослоњена на оригиналну глумачку поставу: Ден Кастеланета као Хомер, Џули Кевнер као Марж, Ненси Картврајт као Барт и Јардли Смит као Лиза.
''The Simpsons'' је већ обновљен за емитовање до 40. сезоне, која ће се приказивати током 2028–2029. године.
