Logo

Симпсонови се враћају након 20 година, ево када излазе

30.09.2025

17:26

Коментари:

0
Симпсонови се враћају након 20 година, ево када излазе
Фото: Pixabay

Дизни је најавио да ће други филм о Симпсоновима стићи у биоскопе 23. јула 2027. године, што ће означити прво појављивање ове култне анимиране породице на великом платну послије готово 20 година.

Неименовани филм развија се под окриљем Дизнијевог студија 20тх Century Studios, а заузеће датум премијере који је раније био резервисан за још необјављени Марвелов пројекат, који је сада уклоњен из календара студија.

Највећу конкуренцију имаће у анимираном мјузиклу Бад Фаириес из студија Warner Bros, заказаном за исти викенд.

Најава је објављена у понедјељак на Инстаграм налогу студија, уз постере на којима се Хомер баца на крофну са шареним мрвицама у облику броја “2”, уз духовит слоган: “Хомер се враћа по репете”.

Врло успјешан први филм

Први филм ''The Simpsons Movie'' премијерно је приказан 2007. године и постао је изненађујући хит на благајнама, зарадивши више од 536 милиона долара широм свијета, уз буџет од 75 милиона.

Режирао га је дугогодишњи аниматор серије, Дејвид Силверман, а радња је пратила како Спрингфилд бива затворен под гигантску куполу након што Хомер загади градску воду.

Детаљи о заплету новог филма држе се у строгој тајности. Још увијек није објављено ко ће га режирати, нити да ли ће имати директне везе са серијом или ће, као и први филм, стајати као засебна цјелина.

Ова најава долази у тренутку када серија Симпсонови улази у своју 37. сезону, чиме наставља свој статус најдуговјечније анимиране серије у историји телевизије у ударном термину, преноси Блиц.

Полиција Србија

Хроника

Обрт у случају пуцњаве у Београду, повријеђеној жени се боре за живот

Серија, коју је први пут покренуо Мет Грејнинг као кратке скечеве у емисији ''The Tracey Ulman Show'' још 1987. године, и даље остаје ослоњена на оригиналну глумачку поставу: Ден Кастеланета као Хомер, Џули Кевнер као Марж, Ненси Картврајт као Барт и Јардли Смит као Лиза.

''The Simpsons'' је већ обновљен за емитовање до 40. сезоне, која ће се приказивати током 2028–2029. године.

Подијели:

Таг:

Simpsonovi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Обрт у случају пуцњаве у Београду, повријеђеној жени се боре за живот

Хроника

Обрт у случају пуцњаве у Београду, повријеђеној жени се боре за живот

2 ч

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Очекујемо подршку свих који бране институције Српске

2 ч

0
Колико пензију има Зорица Брунцлик? Жеља сваког пензионера

Сцена

Колико пензију има Зорица Брунцлик? Жеља сваког пензионера

2 ч

1
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Србија

Вучић са израелским шефом дипломатије, ово је тема разговора

2 ч

0

Више из рубрике

''Симпсонови'' добијају наставак

Култура

''Симпсонови'' добијају наставак

9 ч

0
Умро Војислав Бубиша Симић

Култура

Умро Војислав Бубиша Симић

23 ч

0
Једини филм који је за мање од недјељу дана зарадио милијарду долара

Култура

Једини филм који је за мање од недјељу дана зарадио милијарду долара

1 д

0
Репертоар Народног позоришта Републике Српске за октобар

Култура

Репертоар Народног позоришта Републике Српске за октобар

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Обиљежена годишњица смрти Милана Јелића

19

29

Марко Гудурић дебитује за Милано против Звезде у Београду

19

28

Орбан поручио Туску да игра опасну игру: "Драги Доналде ово је погрешно"

19

25

У четвртак примопредаја дужности старог и новог директора ''Аутопутева Српске''

19

23

Народна скупштина ће бирати "вршиоца дужности" предсједника Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner