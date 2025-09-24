Logo

Ријешена мистерија у УН: Откривено ко је Трампу и Меланији "искључио" покретне степенице

24.09.2025

08:13

Коментари:

0
Ријешена мистерија у УН: Откривено ко је Трампу и Меланији "искључио" покретне степенице
Фото: Tanjug / AP

Портпарол генералног секретара Уједињених нација разријешио је мистерију која се крије иза искључења покретних степеница када је предсједник САД Доналд Трамп кренуо да се пење.

Стефан Дижарик је рекао да је инцидент вјероватно изазвао сниматељ који је пратио америчког предсједника, који је ненамјерно активирао сигурносни механизам.

Tramp- Zelenski-2392025

Свијет

Трамп се потпуно окренуо и ударио по Русији: Украјина може вратити све, "тигар од папира"

Сниматељ се пењао уназад покретним степеницама како би снимио долазак Трампа с првом дамом Меланијом Трамп те је "можда ненамјерно активирао сигурносну функцију" када је стигао до врха, навео је портпарол УН-а.

Трамп се у шали осврнуо на инцидент током свог говора у уторак у згради УН-а, рекавши: "Да прва дама није била у доброј форми, пала би."

Бијела кућа изразила је забринутост да је неко намјерно зауставио покретне степенице.

"Ако је неко у УН-у намјерно зауставио покретне степенице док су предсједник и прва дама ступали на њих, треба га одмах отпустити и истражити", објавила је портпаролка Бијеле куће Керолајн Левит на друштвеној мрежи Икс након инцидента.

Ту ипак није био крај Трамповим проблемима. Током говора покварио му се телепромптер, уређај за читање текста, и то тачно у тренутку када је требало да почне са говором.

Амерички предсједник је напамет изрекао неколико уводних реченица, али није сакрио незадовољство, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Меланија Трамп

Уједињене нације

stepenice

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кимел на ивици суза у првој емисији након суспензије: ''Нисам хтио да се шалим на рачун убиства Чарлија Кирка''

Свијет

Кимел на ивици суза у првој емисији након суспензије: ''Нисам хтио да се шалим на рачун убиства Чарлија Кирка''

1 ч

0
Супер тајфун Рагаса носи све пред собом: Незапамћена катастрофа, има мртвих

Свијет

Супер тајфун Рагаса носи све пред собом: Незапамћена катастрофа, има мртвих

1 ч

0
Благојевић: Рубио треба да осуди прогон српске хришћанске заједнице у БиХ

БиХ

Благојевић: Рубио треба да осуди прогон српске хришћанске заједнице у БиХ

1 ч

0
Вучић се састао са Марком Рубиом: Ево шта је био фокус разговора

Свијет

Вучић се састао са Марком Рубиом: Ево шта је био фокус разговора

1 ч

0

Више из рубрике

Кимел на ивици суза у првој емисији након суспензије: ''Нисам хтио да се шалим на рачун убиства Чарлија Кирка''

Свијет

Кимел на ивици суза у првој емисији након суспензије: ''Нисам хтио да се шалим на рачун убиства Чарлија Кирка''

1 ч

0
Супер тајфун Рагаса носи све пред собом: Незапамћена катастрофа, има мртвих

Свијет

Супер тајфун Рагаса носи све пред собом: Незапамћена катастрофа, има мртвих

1 ч

0
Вучић се састао са Марком Рубиом: Ево шта је био фокус разговора

Свијет

Вучић се састао са Марком Рубиом: Ево шта је био фокус разговора

1 ч

0
Трамп се потпуно окренуо и ударио по Русији: Украјина може вратити све, "тигар од папира"

Свијет

Трамп се потпуно окренуо и ударио по Русији: Украјина може вратити све, "тигар од папира"

1 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

44

Глумац објавио кадрове са сета: ''Овако се снимају интимне сцене''

08

43

АМС упозорио возаче на опасност

08

40

Пољански: Брисел окреће точкове рата и приказује Русију као непријатеља

08

37

Љекари упозоравају: Жгаравица након јела може бити разлог за велику забринутост

08

35

Плашили вас развој технологије? Овај робот је побиједио гравитацију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner