Ријешена мистерија у УН: Откривено ко је Трампу и Меланији "искључио" покретне степенице

Портпарол генералног секретара Уједињених нација разријешио је мистерију која се крије иза искључења покретних степеница када је предсједник САД Доналд Трамп кренуо да се пење.
Стефан Дижарик је рекао да је инцидент вјероватно изазвао сниматељ који је пратио америчког предсједника, који је ненамјерно активирао сигурносни механизам.
Сниматељ се пењао уназад покретним степеницама како би снимио долазак Трампа с првом дамом Меланијом Трамп те је "можда ненамјерно активирао сигурносну функцију" када је стигао до врха, навео је портпарол УН-а.
Трамп се у шали осврнуо на инцидент током свог говора у уторак у згради УН-а, рекавши: "Да прва дама није била у доброј форми, пала би."
Here’s when the UN escalator stopped working the second Trump & Melania got to it — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) September 23, 2025
(The teleprompter stopped right when he started his speech also) pic.twitter.com/fxmDetY3Yb
Бијела кућа изразила је забринутост да је неко намјерно зауставио покретне степенице.
"Ако је неко у УН-у намјерно зауставио покретне степенице док су предсједник и прва дама ступали на њих, треба га одмах отпустити и истражити", објавила је портпаролка Бијеле куће Керолајн Левит на друштвеној мрежи Икс након инцидента.
Ту ипак није био крај Трамповим проблемима. Током говора покварио му се телепромптер, уређај за читање текста, и то тачно у тренутку када је требало да почне са говором.
Амерички предсједник је напамет изрекао неколико уводних реченица, али није сакрио незадовољство, преноси Телеграф.
